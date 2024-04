Negrete, vicepresidente de Colón: "Espínola quiere cobrar un contrato que no es el original"

"Nos encontramos con cosas que no nos gustaron, estuvimos averiguando y después de alguna actitud del jugador, recibimos un reclamo por un contrato que creemos que no es así. Estamos esperando una respuesta del jugador, tiene tiempo para contestar, después de ahí veremos que resolvemos", admitió.

Para luego, expresar: "Nosotros estamos tratando de hacer el trámite para depositar cuentas pendientes de la Comisión anterior para pagarla por banco, hay casos que se pagaron de otra forma, es un tema donde hay que ponerle luz, analizar, el perjudicado es Colón, lo principal es el bienestar, tenemos la responsabilidad de proteger la economía del club".

Cuando lo consultaron sobre la situación de Facundo Garcés, soslayó que "está todo igual que en enero, nos reunimos, hablamos con la gente de España, la propuesta no fue aceptada, nosotros trajimos una oferta superadora, no fue aceptada por el representante. En su momento no quería jugar, ahora entrena a la par de los compañeros pero no juega".

Negrete también recordó que "nos reunimos en diciembre con Vignatti, pero en este último tiempo no hubo reuniones, es un tema delicado el de Espínola, estamos tratando de verle la mejor versión para el club, lo que menos daño sea para el club".

En otro tramo de la charla, en referencia a la actualidad deportiva, sostuvo que "veo un grupo de trabajo que fundamentalmente muy humilde, trabajan mucho, vamos a las prácticas, vemos el ambiente con el plantel, cuerpo técnico, da gusto. Los resultados acompañan, ese grupo de buenas personas está dando sus frutos".

Antes de su despedida, volvió a aclarar algunos puntos en el tema Espínola, al expresar que "el tesorero aclaró que había dos contratos, el jugador reclama el segundo contrato, nosotros estamos haciendo una investigación buscando que no reclamen algo que tendríamos que pagar. No se le pagó nunca, pero quiere cobrar un contrato que no es original, es la realidad. Para tener una mejor posición, tenemos que exponerlo, hablamos de buena manera, le quisimos pagar, un día se fue y se quería dar por libre. Lo está analizando la parte legal".