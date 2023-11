Vignatti-Damonte, un cara a cara de tres horas en Colón

LEER MÁS: Colón podrá llevar 14.000 hinchas a la cancha de Newell's

El mismo Damonte, en conferencia de prensa, hizo su autocrítica, lo que exime de cualquier comentario, al destacar: "No son buenas las sensaciones, creo que nos costó el partido, hacer pie, en los primeros 15', hasta el gol, competimos, la responsabilidad es mía. No me gustó el equipo, no me gusté, evidentemente no pudimos repetir a cómo jugamos de local. La responsabilidad es mía, no le encontré la vuelta. Duele, no soy culpable, soy responsable. Por cómo se dio el partido, por momentos nos costó mucho, trataremos de acomodar, volver a Santa Fe y tenemos una vida más".

Y Colón, tras el descanso del domingo el cual generó críticas debido a la importancia del momento deportivo, ya se comenzó a enfocar en el partido a todo o nada que disputará el viernes, desde las 17, ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el Coloso Marcelo Bielsa, donde tratará de defender su plaza en la Liga Profesional.

Por lo que informó Radio Gol (FM 106.3), se produjo un encuentro que duró cerca de tres horas entre el presidente José Vignatti y el entrenador Israel Damonte, donde hablaron de diferentes situaciones futbolísticas, que fueron desacertadas y que generaron una gran confusión en el mundo Colón, en un momento tan clave y determinante de la temporada.

Vignatti, al igual que los hinchas de Colón, quedó muy preocupado con la actuación en la derrota ante Vélez, lo que enciende las alarmas en función de que ante Gimnasia será a todo o nada para seguir en la Liga Profesional. El presidente, sin embargo, le dio tranquilidad y respaldo, más allá que como es una costumbre le comunicó su parecer en torno a lo fubtolístico.