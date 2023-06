"Vignatti fue el responsable de que el Pulga se vaya de Colón"

Roberto San Juan responsabilizó a José Vignatti por la salida del Pulga Rodríguez de Colón y tiró: "Fue maltratado y no respetado por la institución".

Luis Rodríguez tuvo en vilo al mundo Colón y a todo el fútbol argentino con el grave accidente que sufrió hace un par de meses, del cual todavía está sufriendo las consecuencias. Mientras tanto, su estadía deportiva no es la ideal en Central Córdoba, ya que no es considerado por el DT Leonardo Madelón.

Roberto San Juan, representante del Pulga Rodríguez, habló con Sol Play (FM 91.5), donde no solo se refirió a la actual situación del tucumano, desde lo deportivo y su salud, sino que también aprovechó para disparar con munición gruesa en contra de José Vignatti, presidente de Colón.

"Vignatti fue el actor principal para que el Pulga vista la camiseta de Colón pero también fue responsable de que se vaya. La realidad es que fue maltratado y no respetado en la institución", lanzó Roberto San Juan cuando hizo una breve síntesis de la salida de Luis Rodríguez-

Peor no se quedó allí, y agregó: "La mejor etapa de su vida la vivió en Colón. El Pulga ama a Colón pero se fue por las cosas que pasan. El Pulga fue maltratado, no fue respetado en un montón de aspectos. Yo no quiero volver al pasado pero todo lo que pasó con el Pulga fue claro y transparente. Las cosas se fueron sucediendo y las cosas pasaron".

José Vignatti Pulga Rodríguez 1.jpg

En cuanto a cómo quedó la relación con Colón, Roberto San Juan disparó: "Tanto el Pulga como yo queremos muchísimo a Colón, es una institución maravillosa que le dio un montón de cosas y él le dio un montón de cosas. Se vivieron momentos inolvidables y es mejor guardarse las cosas lindas en el corazón como hizo el Pulga e iniciar un nuevo camino con un recuerdo inolvidable porque el Pulga ama a Colón. Colón en su vida va a estar eternamente y creo que la gente no se va a olvidar nunca del Pulga".

Mientras que se le preguntó por su relación con José Vignatti, e indicó: "No comparto su método y forma de conducir un club. Es el presidente de Colón, ojalá que tenga suerte y que le vaya bien por Colón porque es una institución maravillosa. Lo mejor que hizo José Vignatti fue llevarlo a Luis Miguel Rodríguez a Colón. El único actor principal para que el Pulga juegue en Colón fue Vignatti, también fue el responsable de que se vaya".

En el final, se le preguntó si Pulga Rodríguez podría volver a Colón, y Roberto San Juan contestó: "Si a mí me llama Vignatti y me dice que el Pulga vaya a Colón, me siento y hablo de las posibilidades".