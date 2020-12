Las voces cantantes habrían sido el capitán Bruno Bianchi y Luis Rodríguez. Todo en buenos términos y en total armonía. Sin embargo, por ahora los términos no serían contemplados por el máximo titular.

Bruno Bianchi.JPG Bruno Bianchi habría formado parte de la reunión por los premios en Colón con el presidente José Vignatti. Foto: Pool ARGRA

No se conoció en base a qué objetivos se habrían solicitado los premios. Más que nada, porque en este certamen no hay dinero en juego por parte de la Liga Profesional, habida cuenta que fue confeccionado en medio de la pandemia y con la meta que sea simplemente de transición. No hay dinero por ser campeón, en un dato a tener en cuenta.

Quizás el máximo incentivo sería alcanzar el pasaje a la Copa Libertadores, que le asegura a los participantes de 2021, cerca de 4.000.000 de dólares. Acá radicaría el tema, pero por el momento no se conocieron más detalles.

Por lo que se pudo saber, los jugadores elevaron algunas alternativas a modo de factor extra, en lo que no habría estado de acuerdo José Vignatti, que no quiere decir que esté abierto a seguir charlando. Es el primer contacto de varios que seguramente se darán.

Vale recordar que los premios en Colón siempre fue un tema candente. El último antecedente fue el de la final de la Copa Sudamericana 2019, que a comienzos de 2020 derivó en una medida de fuerza del plantel que –lógicamente– luego fue desmentido. Una historia que recién comienzo y que queda abierta a su resolución.