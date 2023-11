Ábila: "Entendimos el partido que teníamos que jugar"

Elegido la figura por la TV oficial, Wanchope reconoció que "entendimos el partido que teníamos que jugar, le ganamos a un gran rival, nosotros jugamos con corazón, entrega, estamos en un momento delicado".

Y luego, admitió que "hicimos rápidos los goles, controlamos el juego, aprendimos lo que nos sucedió, es un triunfo importante que da alivio".

Cuando le preguntaron por la seña al banco en los minutos finales de la etapa inicial en cuanto una posible lesión, Ábila señaló que "hace mucho que juego, que desde que estoy acá tuve la fortuna que no me lesioné nunca, uno conoce el cuerpo, está alerta, intenté dar una señal, en el entretiempo me traté, nada grave y pude seguir, los que entraron cumplieron, eso es importante".