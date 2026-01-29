¿Y ahora? "Instituto no tendrá en cuenta a Kevin López y Colón ya no lo quiere"

El secretario administrativo de Independiente, Daniel Seoane, confesó interarse de lo que pasó entre Kevin López, Colón a instituto "por la televisión"

La situación del volante Kevin López sumó un nuevo capítulo y, por estas horas, su futuro se oscureció tras quedar al margen de Colón e Instituto . Así lo confirmó el secretario administrativo de Independiente , Daniel Seoane, en diálogo con La Red AM 910 de Buenos Aires.

Según explicó el dirigente, el jugador había sido prestado a Colón, con el acuerdo ya cerrado junto a su representante. Sin embargo, el escenario cambió de manera inesperada. “Fue arreglado por el representante. Luego nos enteramos por la televisión que se fue a Instituto”, expresó Seoane, marcando el desconcierto que generó la situación.

"Colón ya no lo quiere"

El conflicto se profundizó cuando López abandonó la concentración del Sabalero sin autorización, situación que derivó en la ruptura del vínculo con Colón. “Entonces Instituto no lo va a tener en cuenta. Colón ya no lo quiere más”, confirmó el secretario administrativo del Rojo.

Ante esta situación, Seoane mantuvo una charla directa con el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, quien desconocía por completo el trasfondo del caso. “Ayer (por este miércoles) hablé con el presidente de Instituto y me reconoció que no sabía que se había ido de la concentración de Colón ni que lo habíamos prestado”, reveló.

Como consecuencia, desde la Gloria echaron marcha atrás en su contratación con la salida de Daniel Oldrá, que supuestamente lo había pedido. De esta manera, Kevin López quedo en el "limbo", envuelto en una negociación fallida y con un panorama incierto, ya que el mercado de pases ya cerró en Argentina. Solo le queda esperar algo del exterior, porque en Independiente también va a jugar.

Seoane no esquivó la responsabilidad externa y dejó una reflexión final sobre lo ocurrido: “Esta es una de las cuestiones de los representantes”, deslizó.