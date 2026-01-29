Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Y ahora? "Instituto no tendrá en cuenta a Kevin López y Colón ya no lo quiere"

El secretario administrativo de Independiente, Daniel Seoane, confesó interarse de lo que pasó entre Kevin López, Colón a instituto "por la televisión"

Ovación

Por Ovación

29 de enero 2026 · 16:46hs
¿Y ahora? Instituto no tendrá en cuenta a Kevin López y Colón ya no lo quiere

La situación del volante Kevin López sumó un nuevo capítulo y, por estas horas, su futuro se oscureció tras quedar al margen de Colón e Instituto. Así lo confirmó el secretario administrativo de Independiente, Daniel Seoane, en diálogo con La Red AM 910 de Buenos Aires.

• LEER MÁS: ¿Habrá un cuarto amistoso para Colón antes del inicio de la Primera Nacional?

Según explicó el dirigente, el jugador había sido prestado a Colón, con el acuerdo ya cerrado junto a su representante. Sin embargo, el escenario cambió de manera inesperada. “Fue arreglado por el representante. Luego nos enteramos por la televisión que se fue a Instituto”, expresó Seoane, marcando el desconcierto que generó la situación.

• LEER MÁS: Peñarol ofertó por Ignacio Lago y enciende la alarma en Colón

"Colón ya no lo quiere"

El conflicto se profundizó cuando López abandonó la concentración del Sabalero sin autorización, situación que derivó en la ruptura del vínculo con Colón. “Entonces Instituto no lo va a tener en cuenta. Colón ya no lo quiere más”, confirmó el secretario administrativo del Rojo.

Kevin López
Le salió mal a Kevin López plantar a Colón, porque Instituto ya no lo quiere, no tiene lugar en Independiente y cerró el libro de pases.

Le salió mal a Kevin López plantar a Colón, porque Instituto ya no lo quiere, no tiene lugar en Independiente y cerró el libro de pases.

Ante esta situación, Seoane mantuvo una charla directa con el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, quien desconocía por completo el trasfondo del caso. “Ayer (por este miércoles) hablé con el presidente de Instituto y me reconoció que no sabía que se había ido de la concentración de Colón ni que lo habíamos prestado”, reveló.

• LEER MÁS: Cómo sigue el mercado de pases de Colón tras la firma de Rasmussen

Como consecuencia, desde la Gloria echaron marcha atrás en su contratación con la salida de Daniel Oldrá, que supuestamente lo había pedido. De esta manera, Kevin López quedo en el "limbo", envuelto en una negociación fallida y con un panorama incierto, ya que el mercado de pases ya cerró en Argentina. Solo le queda esperar algo del exterior, porque en Independiente también va a jugar.

• LEER MÁS: Conflicto con Colón: América de Cali le baja el pulgar a José Neris

Seoane no esquivó la responsabilidad externa y dejó una reflexión final sobre lo ocurrido: “Esta es una de las cuestiones de los representantes”, deslizó.

Colón Kevin López Independiente
Noticias relacionadas
colon acelera gestiones para renovar y mejorar el contrato de ignacio lago

Colón acelera gestiones para renovar y mejorar el contrato de Ignacio Lago

diego colotto: colon merece estar en otra categoria, pero ya vimos que no es facil

Diego Colotto: "Colón merece estar en otra categoría, pero ya vimos que no es fácil"

el cesped del brigadier lopez, a pleno para el debut de colon en la primera nacional

El césped del Brigadier López, a pleno para el debut de Colón en la Primera Nacional

kevin lopez quedo en el limbo tras plantar a colon y frustrarse su pase a instituto

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Lo último

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Último Momento
Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Unión no pudo con la garra del Granate y cayó 2 a 1 en La Fortaleza

Unión no pudo con la garra del Granate y cayó 2 a 1 en La Fortaleza

Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoffs de la Champions League

Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoffs de la Champions League

Ovación
Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Cómo sigue el mercado de pases de Colón tras la firma de Rasmussen

Cómo sigue el mercado de pases de Colón tras la firma de Rasmussen

Colón acelera gestiones para renovar y mejorar el contrato de Ignacio Lago

Colón acelera gestiones para renovar y mejorar el contrato de Ignacio Lago

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único