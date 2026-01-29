Conflicto con Colón: América de Cali le baja el pulgar a José Neris

La prensa de Cali asegura que el pase al América está caído porque José Neris no acepta un préstamo, mientras Colón busca resguardar su patrimonio.

La novela por el futuro de José Neris no solo genera ruido en Santa Fe. En Colombia, donde se daba por avanzada su llegada al América de Cali, ahora hablan de una negociación prácticamente detenida por diferencias de fondo entre el jugador y Colón , dueño del 65% de su ficha.

El eje del conflicto es la modalidad de salida. Desde el entorno del futbolista se desliza que la intención es quedar libre, mientras que en el club rojinegro pretenden una operación que deje rédito económico, ya sea mediante una venta o un préstamo con condiciones favorables.

En Cali cambió el panorama con José Neris

Periodistas colombianos como Felipe Sierra y Nany Flórez coinciden en que América había logrado un entendimiento con Colón por un préstamo, pero la operación nunca terminó de cerrarse porque Neris no dio su aprobación.

José Neris.jpg A José Neris le comienzan a bajar el pulgar en América de Cali por su complicada salida de Colón.

La razón sería contractual: aceptar esa fórmula implicaría renovar su vínculo con el Sabalero, algo que el atacante no vería con buenos ojos. Por eso, las charlas se enfriaron y hoy el escenario es de total incertidumbre para el conjunto escarlata.

Incluso trascendió que el propio jugador admitió que las conversaciones se complicaron y que evalúa otras alternativas antes de tomar una decisión definitiva.

América, entre conflictos y urgencias

La situación golpea la planificación deportiva del club colombiano, que además atraviesa otro foco de tensión con Rodrigo Holgado. Tras una resolución que le permitiría volver a competir, el delantero argentino no tendría intenciones de regresar, y su futuro estaría lejos de Cali.

Con ese panorama, la caída de Neris representa un problema adicional para el entrenador y la dirigencia, que buscaban reforzar el ataque con un nombre que ya daban casi abrochado.

Otros clubes, atentos a la definición del delantero de Colón

Mientras en Colombia hablan de pase frustrado, comenzaron a mencionarse otros posibles destinos para el uruguayo. En el radar aparecen San Lorenzo, Barcelona de Guayaquil, Independiente e incluso Gimnasia de Mendoza, según distintas versiones periodísticas.

Por ahora no hay resolución a la vista. Colón se mantiene firme en defender su parte del pase, y Neris sostiene su postura de no extender contrato. Una negociación tirante que se sigue de cerca tanto en Argentina como en Colombia y que promete nuevos capítulos.