Pulga Rodríguez: "Jamás pensé en irme de Colón"

Como sucede desde hace un tiempo a esta parte, en cada mercado de pases el nombre de Luis Miguel Rodríguez suena en otros clubes y su futuro siempre genera incógnitas. A veces por sus palabras, poniendo en duda su continuidad y otras veces cuando habla su representante, como cuando por ejemplo mencionó la chance de Rosario Central.

Lo cierto es que el Pulga tiene contrato con Colón hasta junio del 2021 y su idea es cumplirlo. Fue uno de los jugadores que debió renegociar su contrato y mostró muy buena predisposición para hacerlo. Está claro que es uno de los salarios más altos del plantel y por ese motivo debió resignar un dinero importante como sus compañeros en tiempos de pandemia.

En diálogo con Radio Aire de Santa Fe 91.1, el delantero se refirió a la relación que mantiene con la dirigencia sabalera. Pero además habló sobre el plantel y los objetivos trazados en lo inmediato. Como así también su firme postura de cumplir el contrato con Colón.

"Es algo atípico, es como empezar todo de nuevo, esta pretemporada no es la habitual que siempre hacíamos, cuando estábamos concentrados dos semanas. No poder entrenar todos juntos tampoco es habitual, por lo cual debemos adaptarnos a este nuevo sistema y ponernos bien físicamente para cuando inicie el torneo", fueron las primeras palabras del Pulga.

Consultado por la renegociación de su contrato respondió: "Yo tengo todo arreglado al igual que la mayoría de mis compañeros, quedan algunos por arreglar pero mi situación está solucionada. Siempre dije que tenía que cumplir mi contrato y por eso estoy a disposición del cuerpo técnico para el lugar que me toque".

Pulga Rodríguez.png Luis Rodríguez fue una de las figuras de Colón en 2019.

Respecto a este mercado de pases cuando su nombre sonó en Rosario Central, el delantero manifestó: "Eso corre por cuenta de los periodistas, yo jamás salí a decir que me iba de Colón o que quería cambiar de aire. Yo siempre manifesté que debía cumplir mi contrato en Colón, pero nunca hablé de irme a otro club como se mencionó a Central, Atlético Tucumán, Gimnasia y hasta Peñarol. Siempre mi idea fue cumplir el contrato, salvo que la dirigencia o el cuerpo técnico no me tuvieran en cuenta".

En cuanto a los objetivos inmediatos dijo: "El objetivo es tratar de pelear por algo importante, de poder ganar el torneo. Todos arrancamos en la misma situación y la meta será pelear arriba, no pensamos en salir 4º o 5º, la cabeza piensa en cosas importantes. Debemos buscar lo mejor para el club, ojalá podamos salir campeón de este torneo corto, que además te regala una clasificación a copas internacionales".

"La decisión de Eduardo (Domínguez) de no concentrar me parece que fue acertada. En un hotel tendríamos que estar 30 jugadores, en donde tienen que estar el cocinero, las mucamas, otra gente que trabaja. Y ellos tienen familia y no pueden estar dos semanas concentrados con nosotros. Esa gente sale, vuelve a su casa, van cambiando los turnos, por lo cual fue correcto ir a entrenar y volver a nuestra casa sin bañarnos en el club", argumentó.

Ya en la final de la charla le preguntaron por aquel conflicto con la dirigencia ya que nunca se cobró el premio por jugar la final de la Copa Sudamericana sentenció: "Las cuestiones económicas que arregla el plantel con los dirigentes debe quedar entre el plantel y la dirigencia. A veces los dirigentes salen y dicen una cosa u otra, pero no se puede estar permanentemente hablando de eso. Yo creo que esas cosas deben quedar en la intimidad, son cosas que se hablan en un vestuario y no se deben hacer públicas. Como por ejemplo ahora que se filtró el monto del reclamo que hicieron algunos jugadores. Es una falta de respeto por parte de la dirigencia y de los que lo publican. Es algo privado que no debería hacerse público. No hay ningún premio, todo se hizo de palabra, desde que estoy en Colón nunca se firmó un premio".