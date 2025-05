Yllana: "Veo a Colón más fuerte y seguro, y el objetivo es entrar al Reducido"

En charla con el programa Diez en Deportes que se emite por LT10 AM 1020, en conductor sabalero indicó sobre el campeonato: “El torneo es muy complicado y largo. Al ser así, los equipos pasan por diferentes estados. Hay que aprender a sumar puntos, incluso en los momentos malos, por más que suene a una frase vieja. Esas cosas te permiten posicionarte bien al final”.

“Vemos una mejora grande, principalmente en la solidez. A partir de ahí puede crecer la confianza para luego encontrar la brillantez. Esto es un esfuerzo general de todo el grupo: los delanteros entendiendo que hay que sacrificarse, los volantes acompañando. Una parte importante es aprender a defender, saber entender cuándo atacar rápido y cuándo no. En esta categoría se juega en bloques compactos y es complicado encontrar espacios. Se mejoraron muchos aspectos y luego vendrán los resultados”, agregó.

Andrés Yllana.JPG Andrés Yllana palpitó el partido entre Colón y CADU.

Consultado sobre el trabajo táctico, el DT remarcó: “No hay una receta para ganar, pasa mucho por ver y notar cosas. A veces los momentos no son los que uno quiere y ahí es donde aparece la mano del técnico. La búsqueda es permanente, porque no existe una fórmula mágica, sino sería muy fácil. Al menos se logró mejorar las transiciones y reaccionar cuando el rival tiene la pelota. Por eso considero que el equipo mejoró, con cuatro puntos de seis posibles. Cuando el objetivo es tan lejano nada conforma, por eso insisto en que el objetivo es entrar al Reducido. Pero antes hay que ser más sólidos y tener más confianza. Ni hablar de salir campeón, hay que ser realistas”.

Respecto al mercado de pases, Yllana fue claro sobre las prioridades: “Hay cosas que queremos solucionar, con las características que nos faltan. Pero no hay equipo en el mundo que sea perfecto. Lo que hay que buscar es que se identifique cada momento, pero tenemos que estar preparados para todo. Siempre en conjunto y de la mejor manera. Insisto en que el equipo mejoró en los aspectos que consideramos importantes. Por eso Colón dejó de perder”.

“El mercado es muy chico, porque la mayoría de los jugadores tienen contrato. Esperemos que si se va una pieza, podamos tener un cupo más, porque sería lo más justo. No quiero decir mucho porque no pudimos cerrar a nadie y todo se encarece. No es para ser misterioso, sino para esperar los momentos. El medio es un sector que pretendemos potenciar para combatir, alguien en la defensa y también arriba. Todo con el fin de armar un equipo diferente”, explicó sobre los refuerzos que se buscan.

Andrés Yllana.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

Yllana, claro en Colón

Sobre la exigencia de la categoría, el técnico no dejó dudas: “Ni un poco hay que subestimar, porque cada partido cuesta un montón. Hay que acostumbrarse a hacer esfuerzos grandísimos para sacar diferencias mínimas en cada partido. Veo al grupo más fuerte emocionalmente y más seguro. Los resultados dan confianza”.

Además, destacó el peso institucional de Colón: “Es un club inmenso, sobre todo por la estructura y la cantidad de gente que va a la cancha. Pero claramente la presión de ser protagonista está. Sino, hay que ir a otro equipo. Por eso es tan lindo el desafío y no es un problema”.

Finalmente, Yllana tuvo palabras de elogio para el juvenil Alan Forneris: “Tiene un potencial tremendo. Para jugar a grandes niveles por su capacidad de sostener ritmos altos. Técnicamente es bueno y entiende el juego. Tiene equilibrio emocional por lo joven que es. Cuenta con el temple suficiente para manejar los tiempos”.