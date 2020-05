Llegó a Santa Fe con ilusiones de romperla, pero no logró demostrar todo lo que prometía. El Ruso Cristian García dejó Tenerife de España para probar suerte en Colón en 2015, donde tuvo continuidad, aunque le faltó amigarse con el gol. Solo marcó uno en 16 partidos y por eso terminó yéndose con un sabor amargo, porque comprendió que no le salieron las cosas. Así y todo, el mendocino, de 33 años, resaltó que estar en Santa Fe fue lo mejor que vivió en su carrera en Primera División.

Actualmente está en Manta de Ecuador y el Rusito contó como está afrontando la cuarentena por la pandemia del coronavirus, ya que en dicho país el avance es preocupante. "La verdad, bastante que bien dentro de todo, tomando todas las precauciones y haciendo lo que dicta el gobierno. El club se portó muy bien con el equipo entero", reconoció en Ovación Mendoza.

image.png Cristian García marcó un gol en sus 16 partidos en Colón. Foto: El Universal

Pero luego, se metió de lleno en sus mejores recuerdo en el fútbol argentino, tras arrancar su carrera en Banfield, con quien tuvo problemas contractuales: "Creo que Colón fue el equipo que más me llegó a nivel sentimental, es una ciudad hermosa, el club es increíble y su gente es apasionada".

También habló de su paso por Quilmes, pero con otro semblante: "También es un club hermoso, pero había mil problemas, justo el dirigente que me llevó era de la anterior comisión directiva. Después de estar dos meses hubo elecciones cambió la dirigencia, trajeron a otro técnico y me dijo que no me van a tener en cuenta porque yo era de la otra dirigencia. El equipo acababa de empatar 1 a 1 con Independiente e hice el gol, pero me apartaron igual del equipo, así que pasaron unos mese, me fui y el club descendió a la B Nacional (ahora se llama Primera Nacional).