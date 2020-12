De Paul: "Messi es el guía de la Selección Argentina"

"Es el primero en entrenarse, el primero en hacer todo, es el más grande, quiere ganar todos los partidos en las prácticas. Leo es increíble. Se aprende mucho a su lado", insistió.

De Paul contó que mantiene "una gran relación" con el astro del Barcelona y reveló que le escribe "cada vez" que hace un gol. "Me ayudó a crecer a nivel mental, me motiva a mejorar siempre, a hacer más, a no relajarme", completó el ex Racing sobre Messi.