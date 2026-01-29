Uno Santa Fe | Santa Fe

De Santa Fe directo a las cocinas de McDonald's: así se produce el queso cheddar

Elaborado en plantas especializadas de Milkaut en Santa Fe, el queso cheddar de McDonald’s se produce a gran escala -entre 7 y 16 toneladas por turno- para abastecer a los 231 locales de todo el país.

29 de enero 2026 · 00:21hs
De Santa Fe directo a las cocinas de McDonalds: así se produce el queso cheddar

Para dar a conocer el origen de los ingredientes que forman parte de su menú, la cadena de restaurantes lanzó Del Origen a la Mesa, una serie de contenidos elaborados con IA que muestran el recorrido de los alimentos desde el campo hasta sus cocinas.

La iniciativa suma en esta oportunidad, un episodio completo dedicado al queso cheddar, protagonizado por la influencer gastronómica Agustina Liporace (@kulinaria.recetas), que destaca el papel central de Santa Fe en su producción, a través de Milkaut, y los procesos que hacen de este queso un ingrediente icónico para los fanáticos. Mirá acá el episodio completo

De los tambos a las plantas santafesinas de Milkaut

La elaboración del queso cheddar comienza en los tambos de Milkaut ubicados en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Allí se aplican buenas prácticas productivas bajo estrictos lineamientos internacionales de calidad y seguridad alimentaria que garantizan una leche con altos estándares. Este insumo viaja diariamente en camiones refrigerados y llega a planta para el prensado, salado y posterior maduración de entre 60 y 90 días, hasta alcanzar la textura y el sabor que hacen tan distintivo al queso cheddar de McDonald’s.

El recorrido continúa en dos plantas que Milkaut posee en Santa Fe: en Franck se elaboran las fetas de cheddar, en un proceso que incluye mezcla, cocción, laminado, corte y envasado en frío (-5°), y con una capacidad que puede alcanzar hasta 16 toneladas por turno. En paralelo, en la planta de San Jerónimo se cocina y envasa la salsa cheddar, una receta exclusiva para McDonald’s que se completa en solo cuatro horas y alcanza las 7 toneladas por turno.

En este sentido, Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, explica: “Nos enorgullece saber que detrás de nuestro queso cheddar hay productores santafesinos y el trabajo industrial de Milkaut, una combinación que nos permite garantizar calidad y sabor en cada producto. Esta es la clave para que nuestros clientes encuentren la misma experiencia en cada local”.

Compromiso con la transparencia

Desde hace 25 años, la compañía impulsa el programa Puertas Abiertas, una iniciativa que invita a los consumidores a ingresar a sus cocinas y conocer cómo se elaboran los productos que conquistan a miles de fanáticos. Se trata de una propuesta única en la industria de comida rápida, disponible para realizar durante todo el año en horarios de baja afluencia. Para participar, inscribite acá

En línea con este enfoque, McDonald's trabaja con una red de productores locales distribuidos en 11 provincias del país, logrando que el 95% de los ingredientes que se utilizan en sus cocinas provengan de dichos productores. A través de esta red, la compañía impulsa la economía nacional y prioriza una cadena de valor basada en la trazabilidad, las prácticas sostenibles y la calidad de sus insumos.

Para descubrir el camino detrás de los ingredientes principales tales como carne, vegetales y papas fritas, McDonald's invita a explorar Del Origen a la Mesa donde la calidad empieza mucho antes de llegar al combo favorito de sus clientes.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas. La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web www.arcosdorados.com

