Estados Unidos volvió a comprar pesos y anunció que el salvataje a la Argentina ascendería a USD40.000 millones

Después de las dudas que generó el presidente Donald Trump, sobre un eventual retiro del apoyo si el Gobierno de Milei no gana en las próximas elecciones, el secretario del Tesoro Scott Bessent ratificó la ayuda económica. Además, este miércoles vendió dólares en el mercado local para contener la demanda

15 de octubre 2025 · 16:53hs
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este miércoles que buscan acordar un nuevo fondo privado de 20.000 millones de dólares para Argentina y, con ese mecanismo, el salvataje total para la Argentina ascendería a 40.000 millones.

“Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, afirmó Bessent a periodistas en Washington.

Después de las dudas que generó el presidente Donald Trump, sobre un eventual retiro del apoyo si el Gobierno de Javier Milei no gana en las próximas elecciones, el secretario del Tesoro destacó que la iniciativa apunta a fortalecer el mercado de deuda argentino a través de una participación mixta.

Según citó AFP, Bessent dijo que “es una solución del sector privado para los próximos pagos de deuda de Argentina” e indicó que “muchos bancos están interesados y también varios fondos soberanos”.

En paralelo, el Tesoro de Estados Unidos realizó una operación de compra de pesos argentinos en el mercado abierto este miércoles, según informó Reuters.

La confirmación del respaldo financiero con la venta directa de dólares en la plaza cambiaria local tuvo efecto inmediato en la cotización mayorista del dólar, que llegó a negociarse por la mañana a 1.390 pesos para la veta.

A las 13.30, el tipo de cambio oficial revirtió la tendencia para regresar a los 1.360, el mismo precio del cierre del martes, indicó Infobae. En los bancos la tendencia alcista se atenuó, para pasar de los 1.415 para la venta en el Banco Nación a menos de 1.400 pesos.

