Impuesto inmobiliario:  aumento del 140% para  contribuyentes cumplidores 

En ese sentido, el titular de la cartera económica santafesina destacó que la semana venidera se enviará a la Legislatura le ley tributaria y allí indicó que se mantendrá "la estabilidad tributaria pyme" al igual que el "beneficio de contención o reducción de alícuota para que a las que no son pymes no se les vea incrementada la carga tributaria" . También destacó que "no va a haber retoque de alícuotas que afecten al agro, el comercio, el transporte y la construcción sino que los mismos se van a focalizar en los servicio vinculados a la actividad financiera y al juego".

Pablo Olivares ministro de Economía Pullaro.jpg

Al ser consultado puntualmente por el impuesto inmobiliario, Olivares destacó que por primera vez habrá una política de incrementos diferenciados entre aquellos contribuyentes cumplidores y quienes no lo son.

Así, destacó que "los cumplidores tendrán un aumento que va en línea con lo que se han incrementado los salarios durante el año y por debajo de la inflación, y los que no están al día van a estar por encima de esos valores. Al mismo tiempo se van a contemplar beneficios para aquellos, sobre todo en el sector agropecuario, de pequeña y mediana escala y que produzcan en campo propio".

También resaltó el ministro que continuarán los beneficios de pagar el año entero del impuesto durante enero y el incentivo de utilizar el débito automático, aunque con un menor porcentaje de descuento.

Cuando se le indicó que los aumentos salariales tuvieron aumentos superiores al 100% en muchos casos, Olivares aclaró: "Los salarios al mes de octubre han tenido un incremento interanual del 140% y el último dato de la inflación la pone por arriba del 160%. La idea es que el incremento (del impuesto inmobiliario) para los contribuyentes cumplidores se encuentren en el rango de la variación de salarios que hablamos, que es de un 140%".