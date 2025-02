La Corte Suprema Justicia de Santa Fe rechazó homologar el concurso de Vicentin

“En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la provincia resolvió: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance señalado, y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que dicte nuevo pronunciamiento conforme a las pautas sentadas en el presente fallo”, dice el fallo del máximo tribunal provincial.

La decisión de la Corte Suprema de Santa Fe -que salió por amplia mayoría- implica un duro revés para los directivos de la compañía agroexportadora.

Después de cuatro años de iniciado el concurso, Vicentin realizó una propuesta de pago a los acreedores. La mayoría aceptó pero no lo hizo Commodities S.A, que es el principal acreedor comercial no cooperativo. A su vez, el juez Fabián Lorenzini rechazó la homologación judicial del concurso por considerar que no era equitativa. Vicentin entonces apeló a la Cámara Civil y Comercial de Reconquista, que dio vuelta el fallo de Lorenzini y falló por la homologación. Commodities apelo ante la Corte de Santa Fe que ahora dio vuelta el fallo de la cámara y rechazó la homologación de la propuesta concursal.

El fallo de la Corte provincial

La resolución incluye que el expediente vuelva a segunda instancia, se determine un tribunal subrogante y éste sea el que se pronuncie respecto del concurso preventivo. No obstante, la resolución de la Corte, que declara como procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto sobre el fallo de Cámara por la firma Commodities, representa un duro antecedente ante la posibilidad de que prospere el plan de pagos de la compañía y deja más cerca el escenario de cramdown.

El abogado Gustavo E. Feldman resaltó que el fallo de la Corte “extirpa del mundo jurídico la resolución amañada de la Cámara de Reconquista que acogió la propuesta ignominiosa de Vicentin”.

Además, el letrado agregó que ahora resolverá la situación la Cámara de Rafaela. Todo desembocaría en el "salvataje" ya que no puede haber otra propuesta de la concursada, ese estadio procesal precluyó.

¿Qué es el cramdown?

El cramdow es un mecanismo para que los acreedores u otros actores externo hagan una propuesta para tomar el control de una empresa que se declaró en default. Este mecanismo está contemplado en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. El artículo señala que en los de que la involucrada sean sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, sociedades cooperativas, y aquellas sociedades en que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte, vencido el período de exclusividad sin que el deudor hubiera obtenido las conformidades previstas para el acuerdo preventivo, no se declarará la quiebra.