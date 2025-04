Tregua en la guerra comercial: Trump suspende por 90 días los aranceles a 75 países pero los subió a 125% para China

La novedad se conoció a través de un post del presidente en la red social X: "Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente, aumento el arancel que Estados Unidos le impone a China al 125 %, con efecto inmediato. En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China se dará cuenta de que la época de estafar a Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible ni aceptable. Por otro lado, y considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en relación con el comercio, las barreras comerciales, los aranceles, la manipulación de divisas y los aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a sugerencia mía, he autorizado una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, con efecto inmediato. Gracias por su atención a este asunto".

La postergación será para aquellos países que no han tomado represalias comerciales contra su plan arancelario.

comunicado.jpeg

"Día de la liberación", según Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles pasado la puesta en marcha de aranceles recíprocos y activó una guerra comercial global. Durante el anuncio, Trump mostró gráficos que detallaban el porcentaje que EEUU impondrá a cada país, con base en los aranceles que le aplican. “Son recíprocos, les vamos a cobrar lo mismo que nos cobran a nosotros”, dijo y agregó: “Es nuestra declaración de independencia económica”. El dinero proveniente de los aranceles, dijo, se utilizado para “recortar los impuestos” y “pagar la deuda nacional”.

A su juicio, los países se enriquecieron a cuestas de Estados Unidos. Ahora será distinto. “Los trabajos en el sector manufacturero van a regresar a nuestro país, vamos a reactivar la base industrial, abrir mercados foráneos y derribar barreras al comercio; esta va ser la era de oro para los Estados Unidos”, señaló en ese momento.

Trump agudizó el miércoles pasado su guerra comercial al anunciar el 10% de aranceles para casi todos los países del mundo, mas gravámenes adicionales para algunas naciones y bloques comerciales, como la Unión Europea (UE), cuya tarifa total asciende al 20%. Los aranceles del 10% -que regían para Argentina- entraron en vigor el sábado pasado y los adicionales este miércoles. China tenía aranceles por 104% pero ahora EEUU se los subió a 125%.