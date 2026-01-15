Donald Trump anticipó que "Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, quizás más que nunca"

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump habló este miércoles por teléfono con Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aventuró que la asociación entre su país y Venezuela , tras el arresto del dictador Nicolás Maduro , "será espectacular para todos", luego de haber hablado telefónicamente con Delcy Rodríguez.

"Esta mañana tuve una muy buena llamada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos haciendo tremendos progresos mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse", indicó Trump en un posteo en la red social Truth Social.

En ese sentido, remarcó que "esta asociación entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto será grande y próspera otra vez, quizás como nunca antes".

"Hablamos de petróleo y seguridad nacional", dijo Donald Trump

Asimismo, el magnate confió: "Hablamos de muchos temas, incluido el petróleo, minerales, comercio y por supuesto, seguridad nacional".

El contacto telefónico entre Trump y Rodríguez se concretó a diez días de la detención de Maduro, luego de un operativo desplegado por las fuerzas estadounidenses en Caracas.

Posteriormente, el dictador Maduro y su esposa –Cilia Flores– fueron trasladados a una prisión en Nueva York, donde aguardan su enjuiciamiento tras ser imputados por narcoterrorismo y otros delitos graves relacionados con el narcotráfico.