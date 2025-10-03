Uno Santa Fe | El Mundo | Hamás

Hamas acepta el plan de paz de Trump para Gaza, pero exige negociar detalles clave con Trump

Hamas anunció que acepta partes del plan de paz de Donald Trump y está listo para negociar, justo antes de que venza el ultimátum de EE.UU. e Israel.

3 de octubre 2025 · 19:21hs
Hamás afirma haber aceptado partes de la propuesta de paz para Gaza presentada por Trump

El grupo islamista Hamas dijo el viernes que aceptó partes de la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió a principios de esta semana. Una fuente familiarizada con las conversaciones dijo a CBS News que Hamas está listo para entrar en más negociaciones.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aceptó el acuerdo el lunes. El viernes, Trump dio a Hamas hasta el domingo por la noche para aceptarlo, o “un infierno como nunca antes se había visto estallará contra Hamas”.

Hamas declaró estar dispuesto a liberar a todos los rehenes vivos y los restos de los fallecidos “de acuerdo con la fórmula de intercambio establecida en la propuesta del presidente Trump”.

Los puntos clave del acuerdo aceptados por Hamas

La propuesta de la Casa Blanca exigía que Hamas liberara a todos los rehenes tomados el 7 de octubre de 2023 en un plazo de 72 horas, y que Israel hiciera lo propio con 250 palestinos que cumplían cadena perpetua y a otros 1.700 gazatíes detenidos tras el inicio del conflicto.

El acuerdo también exigía el fin inmediato de los combates si ambas partes lo aceptaban, y que el ejército israelí se retirara a una “línea acordada”.

Hamas también dijo que está dispuesto a “entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas), basado en el consenso nacional palestino y con el apoyo de los partidos árabes e islámicos”, otra parte de la propuesta de Trump.

Hamás Gaza Donald Trump

