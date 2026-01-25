La tormenta invernal Fern azota a EE. UU.: se cancelaron 14.000 vuelos y hay más de 800.000 usuarios sin luz

La tormenta de nieve afecta viajes programados para este fin de semana. Trabajan en la restitución de las líneas eléctricas caídas

Cancelaron miles de vuelos en todo Estados Unidos , programados para el fin de semana , por la tormenta invernal Fern, que generó fuertes problemas el sábado en gran parte del país, con amplios cortes de suministro eléctrico, con más de 800.000 usuarios afectados, y cobertura de nieve en las principales rutas.

Las cuadrillas en algunos estados del sur trabajan en la restitución de las líneas eléctricas caídas.

Más de 14.000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos desde el sábado, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware. Cerca de 9.600 de esos vuelos estaban programados para hoy. La empresa de análisis de aviación Cirium advirtió que según sus datos, el domingo será el mayor evento de cancelaciones desde la pandemia, con más de 29% de todos los vuelos de salida de EE. UU. anulados. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington les advirtió a los pasajeros sobre cancelaciones de vuelos generalizadas. Casi todas sus salidas programadas para el día –414 vuelos, el 97%– fueron canceladas.

Intensas nevadas, aguanieve y lluvia helada amenazan a casi 180 millones de personas –más de la mitad de la población de Estados Unidos– en un trayecto que se extiende desde las Montañas Rocosas del sur hasta Nueva Inglaterra, según el Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU., que le advirtió a la población que se prepare para una serie de días muy fríos.

tormenta Fern Estados Unidos hielo nieve3

La meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU., Allison Santorelli, explicó: "La nieve y el hielo se derretirán muy lentamente y no desaparecerán pronto, y eso va a obstaculizar cualquier esfuerzo de recuperación".

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aprobó para el sábado declaraciones de emergencia para al menos una docena de estados, y se esperan más. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la disposición de suministros, personal y equipos de búsqueda y rescate en numerosos estados: "Solo pedimos que todos sean inteligentes: quédense en casa si es posible".

Cortes de energía y cierre de carreteras por la tormenta Fern

"Los cortes de energía, el cierre de carreteras y otros efectos ya están afectando al Medio Oeste, el sur y la costa este. Lo más importante que la gente puede hacer en todo el país es, por favor, evitar salir a la carretera y quedarse en casa siempre que sea posible", dijo en rueda de prensa la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en redes sociales que ha aprobado declaraciones federales de emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental. Tanto él como Noem subrayaron que el Gobierno Federal estadounidense está cooperando con la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (Fema) y los estados para garantizar la seguridad.

Embed

La secretaria de Seguridad Nacional explicó que mantiene activado desde hace dos días el Centro Nacional de Coordinación de Respuesta en Washington y que Fema ya preparó suministros de emergencia en distintos puntos del país. Uno de los problemas que más preocupan es la pérdida del suministro eléctrico a causa de las precipitaciones ante el lapso de frío intenso que se avecina en buena parte de EE. UU. a principio de la próxima semana.

"Estamos trabajando con nuestras compañías energéticas y comunidades eléctricas rurales para asegurarnos de poder facilitar las reparaciones (de la red) lo antes posible y restablecer el suministro eléctrico, especialmente ante las bajas temperaturas que se prevén para los próximos días", puntualizó Noem.

Los expertos advierten por temperaturas de –20 °C en Nueva York y en todo Estados Unidos

El Servicio Nacional de Meteorología ve posible que haya acumulaciones de nieve y hielo en Nueva York de entre 17 y 27 centímetros. Las temperaturas mínimas podrían alcanzar hasta los –12 grados centígrados. Mientras tanto, en ciudades como Baltimore, Filadelfia o Washington, se espera algo menos de precipitación y temperaturas ligeramente menos frías.

tormenta Fern Estados Unidos hielo nieve1

Sin embargo, se espera que las temperaturas caigan aún más después del paso del frente, con mínimas previstas en Nueva York entre el lunes y el miércoles de –20 grados centígrados. Esta situación causa especial preocupación por la posibilidad de que carreteras, otras vías de comunicaciones y servicios básicos queden inhabilitados a causa del hielo.

Muchos distritos escolares del sur del país anunciaron que no habrá clases el lunes, día en el que las oficinas federales también estarán cerradas en Washington DC. "En los próximos días, esta tormenta provocará fuertes nevadas, lluvia helada peligrosa, hielo y sensaciones térmicas extremadamente bajas que pondrán vidas en peligro", dijo en rueda de prensa la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró que las condiciones adversas "se mantendrán durante varios días".