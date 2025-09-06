Uno Santa Fe | El Mundo | Maduro

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar en Venezuela

El presidente de Venezuela busca evitar una escalada bélica en la región. También desestimó las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico

6 de septiembre 2025 · 19:07hs
Nicolás Maduro anunció la activación de 5.333 Unidades de Milicia al Combate en Venezuela.

Nicolás Maduro anunció la activación de 5.333 Unidades de Milicia al Combate en Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, endureció su discurso frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, aunque abrió la puerta a un diálogo directo con Donald Trump para evitar una escalada bélica en la región.

Desde el Fuerte Tiuna, en Caracas, vestido con uniforme militar y rodeado por la cúpula de las Fuerzas Armadas, Maduro anunció la activación de 5.333 Unidades de Milicia al Combate, que según cifras oficiales suman más de 12,5 millones de combatientes entre efectivos regulares y milicias populares. “Hoy estamos dando un paso trascendental para que toda Venezuela se articule en la defensa del derecho a la paz y la independencia”, expresó.

La medida se produce tras el despliegue de más de 4 mil efectivos estadounidenses en el Caribe, apoyados por ocho buques con misiles, un submarino nuclear y 10 cazas F-35 en Puerto Rico. Washington sostiene que se trata de una operación antidroga después del ataque a un bote vinculado al Tren de Aragua, que dejó 11 muertos. Caracas, sin embargo, cuestiona esa versión y denuncia un pretexto de agresión.

Venezuela y el narcotráfico

El mandatario venezolano desestimó las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico, tras el aumento de la recompensa por su captura a 50 millones de dólares. “Estados Unidos pretende montar un expediente absolutamente falso para procurar un cambio de régimen en Venezuela”, aseguró. También insistió en que el país es “libre de producción de hoja de coca y cocaína”.

Aunque evocó tácticas de resistencia inspiradas en Vietnam y aseguró que el país está preparado para enfrentar cualquier agresión, Maduro reiteró que la salida debe ser política y no militar. “Lo he dicho muchas veces: yo a él lo respeto. Ninguna de las diferencias que tenemos puede llevar a un conflicto de alto impacto en Sudamérica. El diálogo es el único medio para resolver los conflictos”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado directo a Trump: “Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar y dialogar, pero exigimos respeto para nuestro país y nuestro pueblo. Le pido al presidente de Estados Unidos que recapacite”.

Maduro Venezuela Donald Trump

Lo último

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Último Momento
Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Tragedia en Autovía 19 a la altura de Colonia San José: accidente fatal entre una camioneta y un camión

Tragedia en Autovía 19 a la altura de Colonia San José: accidente fatal entre una camioneta y un camión

Ovación
Unión sigue de cerca el interés de Universidad Católica por Junior Marabel

Unión sigue de cerca el interés de Universidad Católica por Junior Marabel

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional