Reunión entre el gobierno de Brasil y autoridades de Río de Janeiro tras la operación contra el narcotráfico

El gobierno de Brasil convocó a una reunión de emergencia con las autoridades de Río de Janeiro luego de la operación policial “Contención” , que dejó más de 100 muertos y 81 detenidos . El operativo, considerado el más letal en la historia de la ciudad, desató un fuerte cruce político entre el gobierno federal y el estadual.

Los ministros Rui Costa (Casa Civil) y Ricardo Lewandowski (Justicia y Seguridad Pública) se reunirán este miércoles con el gobernador Cláudio Castro para analizar las consecuencias del operativo. La acción, llevada a cabo en los complejos de Alemão y Penha, movilizó a 2500 efectivos y desató una ola de violencia que paralizó la ciudad.

Río de Janeiro narcos

A pesar de que detuvieron a unos ochenta narcotraficantes, muchos de ellos han sido vistos desde los helicópteros de la policía huyendo en fila india y escondiéndose en la espesa vegetación que rodea las favelas de Río de Janeiro, vestidos con uniformes de camuflaje y armados con armas pesadas como Kalashnikov.

El principal buscado, un peligroso narcotraficante, logró huir

Sin embargo, la policía no logró detener al principal buscado de la operación, uno de los líderes del Comando Vermelho, Edgar Alves Andrade, conocido como Doca da Penha o Urso, de 55 años. Por él se puso ahora una recompensa de 100.000 reales (18.653 dólares).

Doca tiene 20 órdenes de detención pendientes. Originario del estado nororiental de Paraíba y criado en la favela de Vila Cruzeiro, en el complejo de Penha, Doca es un fugitivo del sistema penitenciario y está siendo investigado por más de 100 asesinatos. En 2023 fue señalado como el autor intelectual del asesinato de tres médicos y del intento de asesinato de un cuarto en Barra da Tijuca, confundidos con milicianos de Rio das Pedras. Posteriormente, habría ordenado el asesinato de los responsables de ese ataque. También es buscado por el caso de la desaparición en 2021 de tres niños en Belford Roxo, en la región periférica de Río de la Baixada Fluminense. Según las investigaciones de la policía, habría ordenado eliminar a quienes los habían asesinado. Ni los cuerpos de las víctimas ni los de los niños han sido encontrados.

Autoridades de Río de Janeiro declararon que la operación se planificó

El secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Víctor Santos, declaró que la operación se planificó con antelación y no contó con el apoyo del Gobierno federal. “Toda la logística la gestiona el propio Estado. Hay unos 9 millones de metros cuadrados de caos en Río de Janeiro”, afirmó. “La operación de hoy tiene muy poco que ver con la seguridad pública. Es un estado de defensa. Ya no es responsabilidad exclusiva del Estado; trasciende nuestras competencias. Debería haber habido cierta integración con las fuerzas federales. Río está aislada”, declaró el gobernador Castro en polémica con el gobierno de Lula. De hecho, el gobernador de Río habría pedido ayuda al gobierno federal, en particular blindados del ejército, pero se le denegó al menos tres veces.

Río de Janeiro guerra narcos favelas12

La operación de Río de Janeiro se produce en un momento muy delicado del debate nacional sobre la seguridad pública. La semana pasada, el Ministerio de Justicia presentó al Ministerio de la Casa Civil un proyecto de ley contra el crimen organizado para contrarrestar la expansión de este en Brasil. El proyecto prevé la creación de una base de datos nacional de los miembros de todas las organizaciones criminales del país, que son unas noventa en todo Brasil, en particular los del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho.

El gobierno de Brasil y una reunión candente

En cuanto al Comando Vermelho, a pesar de que Castro ha sido criticado por utilizar sus operaciones con fines políticos de cara a su candidatura a gobernador en las elecciones del próximo año, el grupo está efectivamente en auge no solo en Río de Janeiro, sino en todo Brasil. En particular, un informe reciente de la agencia de inteligencia brasileña ABIN alerta sobre el papel cada vez más poderoso del CV junto con el PCC en la frontera con Colombia, en la zona conocida como Amazonas compartida. Serían estos dos grupos brasileños los que negociarían directamente con sus homólogos colombianos la compra y el paso de cocaína por territorio brasileño, principalmente a través de la ruta del río Solimões, para transportar grandes cargamentos de droga hacia África y Europa. Además de en la Amazonia, el Comando Vermelho también está creciendo en otros estados del país.