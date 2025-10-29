Río de Janeiro: vecinos trasladaron cadáveres a una plaza tras el operativo contra Comando Vermelho

Imágenes muestran los cadáveres cubiertos con plástico y tela; en el operativo el martes contra el narcotráfico en Río de Janeiro murieron al menos 120 personas

Luego de la operación más grande de la historia de Río de Janeiro contra el grupo narco Comando Vermelho (CV) , en la que murieron al menos 120 personas según la última actualización de las autoridades, los vecinos de la favela Penha trasladaron durante la madrugada alrededor de 56 cadáveres a una plaza con el objetivo de identificarlos.

De acuerdo a informes citados por el medio brasilero O Globo, los cuerpos fueron extraídos de la zona de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, donde se registraron los enfrentamientos más violentos entre la Policía y los narcotraficantes.

Los vecinos llevaron los cadáveres a la plaza

A las 3 de la mañana de este miércoles, los vecinos comenzaron a llevar a los muertos a plaza São Lucas, en la avenida José Rucas, centro de esa favela ubicada en la zona norte de Río de Janeiro. Así, se armó una fila de más de 50 cadáveres, que fueron previamente transportados en la parte trasera de camionetas.

muertos Río de Janeiro3

Hasta el momento no hay información oficial sobre si forman parte del balance de los al menos 116 presuntos criminales muertos que informó el gobierno de Río.

Imágenes impactantes muestran a decenas de cuerpos con bolsas o telas ensangrentadas por encima; el mismo medio brasilero indicó que los vecinos pudieron recuperar hasta el momento 56 cadáveres. También se ve a personas con guantes mientras cortan partes de la ropa de los muertos para facilitar su identificación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bruno Itan | Fotógrafo (@brunoitan)

La gente se concentró alrededor de los muertos en la plaza en un profundo silencio. Algunas personas levantaron los plásticos y las telas que cubren los cuerpos para identificar a sus familiares o amigos.

En otra de las fotos tomadas en la plaza se puede ver a los cuerpos alineados, en ropa interior, mientras los ciudadanos se amontonan alrededor y los miran y lloran.

muertos Río de Janeiro

La policía civil de Río dijo en tanto que cuatro agentes murieron en la operación. “Los ataques cobardes de los criminales contra nuestros agentes no quedarán impunes”, afirmaron las autoridades. Se desconoce cuántas personas resultaron heridas.