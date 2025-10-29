Uno Santa Fe | El Mundo | Río de Janeiro

Río de Janeiro: vecinos trasladaron cadáveres a una plaza tras el operativo contra Comando Vermelho

Imágenes muestran los cadáveres cubiertos con plástico y tela; en el operativo el martes contra el narcotráfico en Río de Janeiro murieron al menos 120 personas

29 de octubre 2025 · 11:27hs
Río de Janeiro: vecinos trasladaron cadáveres a una plaza tras el operativo contra Comando Vermelho

Río de Janeiro: vecinos trasladaron cadáveres a una plaza tras el operativo contra Comando Vermelho

Luego de la operación más grande de la historia de Río de Janeiro contra el grupo narco Comando Vermelho (CV), en la que murieron al menos 120 personas según la última actualización de las autoridades, los vecinos de la favela Penha trasladaron durante la madrugada alrededor de 56 cadáveres a una plaza con el objetivo de identificarlos.

muertos Río de Janeiro4

De acuerdo a informes citados por el medio brasilero O Globo, los cuerpos fueron extraídos de la zona de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, donde se registraron los enfrentamientos más violentos entre la Policía y los narcotraficantes.

Los vecinos llevaron los cadáveres a la plaza

A las 3 de la mañana de este miércoles, los vecinos comenzaron a llevar a los muertos a plaza São Lucas, en la avenida José Rucas, centro de esa favela ubicada en la zona norte de Río de Janeiro. Así, se armó una fila de más de 50 cadáveres, que fueron previamente transportados en la parte trasera de camionetas.

muertos Río de Janeiro3

Hasta el momento no hay información oficial sobre si forman parte del balance de los al menos 116 presuntos criminales muertos que informó el gobierno de Río.

Imágenes impactantes muestran a decenas de cuerpos con bolsas o telas ensangrentadas por encima; el mismo medio brasilero indicó que los vecinos pudieron recuperar hasta el momento 56 cadáveres. También se ve a personas con guantes mientras cortan partes de la ropa de los muertos para facilitar su identificación.

La gente se concentró alrededor de los muertos en la plaza en un profundo silencio. Algunas personas levantaron los plásticos y las telas que cubren los cuerpos para identificar a sus familiares o amigos.

En otra de las fotos tomadas en la plaza se puede ver a los cuerpos alineados, en ropa interior, mientras los ciudadanos se amontonan alrededor y los miran y lloran.

muertos Río de Janeiro

La policía civil de Río dijo en tanto que cuatro agentes murieron en la operación. “Los ataques cobardes de los criminales contra nuestros agentes no quedarán impunes”, afirmaron las autoridades. Se desconoce cuántas personas resultaron heridas.

Río de Janeiro cadáveres narco Favela
Noticias relacionadas
Río de Janeiro: al menos 64 muertos entre narcos y policías en un megaoperativo en las favelas

Río de Janeiro: al menos 64 muertos entre narcos y policías en un megaoperativo en las favelas

el gobernador de rio de janeiro claudio castro celebro el operativo en la favela: hay solo cuatro victimas, los policias

El gobernador de Río de Janeiro Claudio Castro celebró el operativo en la favela: "Hay solo cuatro víctimas, los policías"

Lo último

El gobernador de Río de Janeiro Claudio Castro celebró el operativo en la favela: Hay solo cuatro víctimas, los policías

El gobernador de Río de Janeiro Claudio Castro celebró el operativo en la favela: "Hay solo cuatro víctimas, los policías"

Paso a paso, cómo justificar la no emisión del voto en las elecciones del 26 de octubre

Paso a paso, cómo justificar la no emisión del voto en las elecciones del 26 de octubre

Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

Último Momento
El gobernador de Río de Janeiro Claudio Castro celebró el operativo en la favela: Hay solo cuatro víctimas, los policías

El gobernador de Río de Janeiro Claudio Castro celebró el operativo en la favela: "Hay solo cuatro víctimas, los policías"

Paso a paso, cómo justificar la no emisión del voto en las elecciones del 26 de octubre

Paso a paso, cómo justificar la no emisión del voto en las elecciones del 26 de octubre

Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

Unión repite fórmula ganadora y va a Rosario con todo listo

Unión repite fórmula ganadora y va a Rosario con todo listo

Doble crimen en Reconquista: imputan femicidio al hombre que mató a su expareja y un amigo

Doble crimen en Reconquista: imputan femicidio al hombre que mató a su expareja y un amigo

Ovación
Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros