Adorni desestimó la tensión en los mercados y la corrida cambiaria: "No vamos a devaluar"

El vocero presidencial habló sobre las variabilidades del dólar y afirmó: "No damos un paso atrás, no nos vamos a mover de lo que anunció Caputo".

"No vamos a devaluar, no nos vamos a mover de lo que anunció Caputo", prometió en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. En la misma línea, aseguró: "Los que opinen, no interfiere en nuestro camino. El equilibrio de las cuentas públicas está garantizado. No damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso".