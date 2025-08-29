Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: "Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes" El vocero dijo que “sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario en la Casa Rosada” y que "se busca desestabilizar al Gobierno". 29 de agosto 2025 · 20:11hs

gentileza El vocero presidencial, Manuel Adorni.

Manuel Adorni estuvo a cargo de la primera reacción oficial tras la filtración de los audios de Karina Milei, en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad que develaron las escuchas de Diego Spagnuolo, ex titular del área.

“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, comenzó el vocero.

Y completó: “La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”. Embed En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei:



