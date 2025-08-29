Uno Santa Fe | Ovación | Banfield

Banfield le ganó a Tigre y se metió en puestos de clasificación en la Zona A

Banfield superó como local a Tigre por 1-0 y se metió en zona de playoffs. Pero además escaló en la tabla general superando a Unión

29 de agosto 2025 · 21:54hs
Banfield venció como local a Tigre 1-0.

Banfield derrotó a Tigre por 1-0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

Banfield logró un triunfo muy importante

El único gol de la noche en el Sur del conurbano bonaerense fue convertido por el delantero Mauro Méndez, a los 22 minutos del complemento.

Con el triunfo, el “Taladro” subió a la quinta posición de la Zona A, con 10 puntos, mientras que el equipo de Diego Dabove se mantiene undécimo, con dos puntos menos.

En la próxima fecha, el equipo de Pedro Troglio deberá visitar a Independiente, el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 16:45 horas, mientras que el “Matador” de Victoria recibirá a Talleres, el domingo 14 a las 20:00.

La primera llegada del partido fue del local, a los 13 minutos, con un centro preciso desde la derecha del extremo Kevin Castañeda para el cabezazo del delantero Rodrigo Auzmendi, cuyo remate se fue desviado por el poste derecho del arquero Felipe Zenobio.

A los 29 minutos, el volante Gonzalo Ríos recibió en el vértice izquierdo del área y, en lugar de meter un centro, buscó un remate con efecto al segundo palo, que se fue ancho.

Cuatro minutos después, Castañeda controló por el costado derecho, enganchó para la pierna izquierda y buscó un remate bajo al primer poste, contenido fácilmente por Zenobio.

La visita llegó por primera vez a los 36 minutos, con un remate desde el vértice derecho del área del delantero Alfio Oviedo, el cual se desvió en el defensor Sergio Vittor y salió al primer palo, para la buena reacción del arquero Facundo Sanguinetti, que despejó al córner.

En cinco minutos de la segunda mitad, un tiro libre de Castañeda cayó al primer palo en forma de centro, para que Vittor gane de cabeza, pero su remate fue centralizado y a las manos del guardameta rival.

Tigre llegó en 14 minutos, el “Matador”, con un disparo lejano del volante Jabes Saralegui, que fue bajo, centralizado y contenido por el guardameta surgido en las inferiores del local.

Embed - EL TALADRO Y UN TRIUNFAZO VITAL ANTE EL MATADOR | Banfield 1-0 Tigre | RESUMEN

A los 20 minutos, el delantero Rodrigo Auzmendi recuperó una pelota en zona ofensiva, se acomodó y sacó un remate fuerte y cruzado desde el borde del área chica, desviado de gran manera por Zenobio.

El “Taladro” abrió el marcador a los 23 minutos, con un remate alto de Auzmendi que Zenobio desvió hacia arriba, pero el rebote fue empujado al gol, con mucho oportunismo, por el delantero Mauro Méndez, para el 1-0.

Cuatro minutos más tarde, el goleador de la noche manejó un contraataque, se acercó al borde del área y metió un remate violento al poste izquierdo de Zenobio, que alejó el peligro con un manotazo salvador.

En 27 minutos, el volante Martín Río ganó de cabeza en el área rival y metió un cabezazo bajo, desviado, nuevamente, por Zenobio, sobre su caño izquierdo.

El elenco de Dabove se acercó a la igualdad a los 32 minutos, tras un centro desde la derecha de Russo que fue cabeceado por el central Joaquín Laso, con un testazo que dio en el poste izquierdo de Sanguinetti.

Banfield Tigre Mauro Méndez
