Uno Santa Fe | Información General | jubilados

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El Ministerio de Capital Humano dio detalles del nuevo programa que se presenta con reintegros sin tope, pero la letra chica contradice al comunicado oficial

29 de agosto 2025 · 19:57hs
Aumento de alimentos en Santa Fe.

Aumento de alimentos en Santa Fe.

El gobierno nacional anunció con bombos y platillos una serie de medidas dirigidas a jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Anses. El programa, que iniciará el 1° de septiembre, incluye un 10% de reintegro en las compras que se realicen los lunes en supermercados con sedes en todo el país.

Si bien el comunicado oficial reza que no habrá un tope de reintegro, las bases y condiciones del programa, que lleva el nombre Beneficios Anses, expresa que “el beneficio que se aplicará sobre el precio ofrecido al público en general y en todos los productos según el siguiente esquema: todos los lunes un 10% de descuento con tope de $1.000 por transacción”.

El Ministerio de Capital Humano fue el encargado de la comunicación oficial y dio la lista de cadenas de supermercados que se suman: Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar (que ofrece un 15% de reintegro), La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Estos tres últimos también ofrecen un 20% de descuento en productos de perfumería y limpieza. Además, Carrefour sí impone un tope mensual de 35 mil pesos.

Excepciones al beneficio de Ansés

La iniciativa, según expresó el gobierno, tiene como objetivo “mejorar los ingresos y la capacidad de compra” de este sector de la población reintegrando hasta 1.000 pesos en cada compra que efectúen los lunes. Cabe destacar que quedan exceptuados del beneficio los productos cárnicos, de electro y marcas seleccionadas.

Por otro lado, el gobierno nacional destacó que aumentará las ventas de los supermercados, “generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado”. Es que el programa “deberá ser soportado en un cien por ciento (100%) por el comercio adherido y se instrumentará como reintegro al beneficiario en su cuenta bancaria”, según las condiciones que impone el gobierno nacional.

Límite por transacción

El programa ofrece un 10% de descuento en compras generales y, en algunos comercios, hasta un 20% en artículos de perfumería y limpieza. El beneficio no impone un límite de reintegro mensual, pero sí por transacción.

Los jubilados y pensionados del Anses podrán acceder al beneficio sólo abonando con la tarjeta de débito de la entidad bancaría donde reciban sus haberes.

Desde el Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, trabajamos para potenciar tu poder de compra y hacer tu día día más fácil.

Además, para aquellos que perciban sus ingresos a través de Banco Nación se ofrece un 5% adicional de reintegro, utilizando tarjeta de débito o crédito mediante el pago por la app BNA+ Modo. Este beneficio tiene un tope mensual de 20 mil pesos.

jubilados Ansés supermercados
Noticias relacionadas
Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei

Nuevos audios de Spagnuolo: en esta oportunidad apuntó a Karina Milei y Lule Menem

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

El sueño no está lo valorado lo suficiente

Sueño y descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

El gobierno definió un cambio para los feriados 2025

Qué pasa con los feriados que caen en fines de semana: el nuevo cambio del gobierno nacional

Lo último

Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió bajar el nivel de violencia en redes sociales

Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió "bajar el nivel de violencia" en redes sociales

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: "Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes"

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Último Momento
Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió bajar el nivel de violencia en redes sociales

Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió "bajar el nivel de violencia" en redes sociales

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: "Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes"

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Valencia goleó a Getafe y se acerca a la zona de copas internacionales en España

Valencia goleó a Getafe y se acerca a la zona de copas internacionales en España

Giay defendió la pensión de San Lorenzo: Fue de las cosas más lindas que me pasó

Giay defendió la pensión de San Lorenzo: "Fue de las cosas más lindas que me pasó"

Ovación
Agendá: Unión ya conoce el fixture de las fechas 8, 9 y 10 de Clausura

Agendá: Unión ya conoce el fixture de las fechas 8, 9 y 10 de Clausura

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná