Caputo aseguró que Argentina no está en recesión: "Estamos creciendo menos que antes"

El ministro de Economía defendió el rumbo del Gobierno durante la Argentina Week en París y sostuvo que la actividad volverá a mejorar en el segundo semestre.

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró que Argentina no atraviesa una recesión, aunque admitió que la economía está creciendo a un ritmo menor que meses atrás. Fue durante la Argentina Week en París.

Caputo atribuyó la desaceleración a factores externos y también a cuestiones vinculadas con el escenario político local. Según planteó, la tendencia-ciclo del nivel de actividad muestra actualmente un crecimiento mensual del 0,2%. “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes por los shocks externos y un poco también por la política ”, sostuvo.

Anticipó un repunte en la actividad

El ministro también anticipó una mejora de la actividad para los próximos meses y afirmó que agosto y septiembre mostrarían un mejor desempeño. Como uno de los argumentos, mencionó el comportamiento de la recaudación de septiembre.

Otro de los temas abordados, durante una charla con medios que viajaron con la comitiva, fue el riesgo país que se ubica alrededor de los 650 puntos básicos según el funcionario. Caputo recordó que Argentina llegó a registrar niveles de entre 2.500 y 3.000 puntos y sostuvo que parte del incremento reciente responde al contexto internacional, especialmente al aumento de las tasas de interés y el encarecimiento de la energía.

LEER MÁS: Cáritas Santa Fe distribuye 4.100 bolsones mensuales y advierte por el aumento de la pobreza infantil: "Estamos hipotecando el futuro"

“Las dos cosas tuvieron impacto. No se puede decir cuánto”, respondió al ser consultado sobre la influencia de los factores externos y electorales. Según el ministro, la preocupación por un eventual cambio de rumbo aparece principalmente entre inversores financieros.

Caputo señaló al crédito como uno de los motores que pueden impulsar la economía y destacó la evolución de los préstamos hipotecarios. También anunció que en octubre comenzará la construcción de 9.000 kilómetros de concesiones viales, una medida que, según su análisis, tendrá impacto sobre la construcción y otras actividades vinculadas. “El crédito es el motor del crecimiento en todos lados”, afirmó.

El ministro también sostuvo que la mora crediticia “ya está bajando” y vinculó la recuperación del financiamiento con el aumento de las ventas de automóviles registrado el mes pasado.

Caputo habló de salarios

Respecto del poder adquisitivo, el ministro afirmó que el salario real se recuperó durante cuatro de los últimos cinco meses y estimó que la tendencia continuaría en agosto. “En la medida en que mantengamos estas políticas, la desinflación se va a seguir dando y el salario real va a seguir recuperándose”, aseguró.

Sobre la pobreza, en cambio, evitó anticipar un resultado concreto. Caputo recordó que el Gobierno sostiene que 12 millones de personas salieron de la pobreza desde el comienzo de la gestión, aunque señaló que los indicadores actuales todavía reflejan un nivel elevado.

Durante la Argentina Week, Caputo destacó las reuniones mantenidas con inversores y aseguró que Argentina actualmente transmite mayor confianza. Según el ministro, la seguridad jurídica y la previsibilidad para inversiones de largo plazo aparecen entre los principales factores que evalúan los capitales internacionales.

También destacó la participación de gobernadores provinciales en las reuniones con inversores. “Para los inversores es muy importante ver a los gobernadores que ratifican el rumbo. Yo a eso le doy una importancia enorme”, señaló.

Finalmente, Caputo calificó como “inédito” el nivel de confianza que, según su percepción, tiene actualmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina y aseguró que la relación con el organismo es “muy fluida”.