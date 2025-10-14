Uno Santa Fe | Política | argentinos

"¡Argentinos... Ya saben lo que hay que hacer!", el mensaje de Cristina tras el mensaje de Trump

La expresidenta se refirió a los dichos del mandatario norteamericano, que aclaró que la ayuda económica a Milei está sujeta a quién gane las elecciones

14 de octubre 2025 · 19:26hs
Sindicatos y organizaciones políticas y sociales preparan una caravana hasta la casa de Cristina. Será el Día de la Lealtad.

Luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, condicionara este martes la asistencia económica norteamericana al gobierno de Javier Milei a un triunfo del oficialismo en las elecciones del 26 de octubre próximo, la exmandataria Cristina Kirchner replicó a través de su cuenta en la red social X: “¡Argentinos... Ya saben lo que hay que hacer!”.

"Trump a Milei en Estados Unidos: 'Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones'. ¡Argentinos... Ya saben lo que hay que hacer!", posteó la exjefa del Estado.

Cristina se refirió, de ese modo, al respaldo a Milei expresado por Trump, quien de todos modos aclaró que la ayuda económica está sujeta a quién gane las próximas elecciones.

LEER MÁS: "¡Qué olor a default!": Cristina Kirchner destrozó a Milei por la venta de dólares y las coimas de su hermana

Día de la Lealtad

En tanto, sindicatos, organizaciones sociales y militantes convocaron a la caravana denominada “Leales de corazón” el 17 de octubre próximo, Día de la Lealtad Peronista, que finalizará frente al departamento de Cristina ubicado en San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, donde cumple su condena por la causa Vialidad.

La movilización, que pretende expresar respaldo político a CFK y denunciar lo que consideran políticas de exclusión y persecución, se realizará, desde las 17, y finalizará frente al edificio donde la expresidenta cumple detención domiciliaria tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad.

La actividad forma parte de distintos actos por el Día de la Lealtad y coincide con la previa a las elecciones legislativas del 26 de octubre, instancia que le agrega peso político a la marcha y la intención de proyectar una imagen de unidad.

“Ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación pública”, indicaron los organizadores.

En esa línea, advirtieron que “la detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista (PJ) expresa la continuidad de esas políticas de exclusión y persecución”.

La consigna de la actividad, que busca concentrar a militantes, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos, expresa: “Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de corazón”.

Asimismo, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof encabezará un acto en la Quinta de Perón, ubicada en el partido de San Vicente.

El objetivo es reunir a todos los sectores del peronismo en un acto que tendrá la particularidad de mostrar a los referentes de Fuerza Patria (FP) a exactos nueve días de las elecciones.

