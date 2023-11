“Macri en el año 2017 le cedió a estos personajes, que son fiscales de instrucción, el poder de detener gente y pueden pedir otros seis meses si lo consideran. Eso es una pena anticipada. No tengo ningún delito hecho, no tengo enriquecimiento ilícito”, remarcó a Radio El Mundo Cositorto.

En total hay ocho expedientes abiertos en todo el país por la sospecha de estafa y asociación ilícita con miles de dólares recaudados al aprovecharse de personas que se sumaban a Generación Zoe. Solo en la causa de Caba, en la que se discute la competencia entre el juzgado federal de Ariel Lijo y el de Instrucción Criminal 1, hay más de 3.000 denunciantes.

En igual sentido, opinó otro de sus abogados, Guillermo Dragotto, consultado por radio Mitre: “Por el momento, el indulto no es un pedido formal, porque procesalmente no corresponde, es una queja a la prisión preventiva excesiva, no solo de él sino de muchas personas en Córdoba”.

Cositorto espera la elevación a juicio en la causa de Córdoba. Se especula con que la fiscal de instrucción, Juliana Companys, de los tribunales de Villa María, tome una decisión después de la feria del Poder Judicial de enero.

Desde la cárcel

No es la primera vez que Cositorto manda mensajes con audios desde la cárcel. En marzo pasado pidió dólares a sus seguidores para operarse del pulmón. Unos meses antes, incluso, había iniciado una “campaña” para abrir otra empresa, un proyecto para el cual podían transferirle “desde 10 dólares en adelante”.

Esta vez, el mensaje a Milei no fue solo por el indulto. Además, aprovechó y se postuló para integrar su gabinete y anunció sus pretensiones una vez que recupere la libertad: “Cuando le hago el pedido que rompa con un indulto me pongo a disposición ad honorem, y si no me quiere sumar que no me sume porque de alguna manera igual voy a entrar a la política”.

