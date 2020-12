Delfina Rossi contó su experiencia con el misoprostol por un aborto espontáneo

Embed Esta semana no estuve twiteando y no pude participar de los pañuelazo por el aborto legal seguro y gratuitos. Les quiero contar por qué, porque lo personal es político.

Abro hilo.. — Delfi Rossi (@rossi_delfina) December 8, 2020

Y agregó: "Me recomendaron la vía más segura y fisiológica: expulsarlo con misoprostol en casa. En una farmacia me miraron mal y me dijeron que no vendían «esos» medicamentos. Conseguí en otra. Mi familia me acompañó en el proceso. Y mí obstetra. Que no se despegó del celular todo el finde largo. ¿Miedo? Bastante, nadie nos enseña cómo abortar... mucha angustia, porque era un embarazo deseado y buscado".

"Después de 72 horas de seguir sangrando fui al sanatorio. Se complicó de más. Pasé 48 horas más internada con una intervención quirúrgica y transfusión de sangre. Ya estoy en casa", agregó.

En esta línea siguió: "La gestación es un tema social, no un secreto femenino. La sociedad debería acompañar la (o la no) maternidad, pero sobre todo dejarnos ganar soberanía sobre nuestros cuerpos. Y principalmente: cualquier interrupción de embarazo necesita de una correspondiente licencia laboral con goce de haberes. Y el/la acompañante principal también debería tener una acorde".

Por último, brindó su apoyo a la legalización del aborto voluntario, proyecto que se votará este jueves: "¡Será ley! Y seguiremos luchando por nuestros derechos. Gracias, muchas gracias, a todas las mujeres que me comparten sus experiencias, sus saberes y no me soltaron la mano".