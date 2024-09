Discurso de Milei en cadena nacional: las miradas contrapuestas de diputados de Santa Fe

Este lunes en Radio 2, buscaron conocer dos posturas encontradas entre diputados santafesinos, por un lado Germana Figueroa Casas del PRO y por el otro Eduardo Toniolli del PJ. Mientras la primera planteó como una presentación “diferente respecto a otras”, por la decisión de Milei de ir él mismo a presentar la ley de leyes, el legislador justicialista aseveró que lo hizo porque “es un ególatra que necesita validación para el experimento”.

“Es llamativo que el Presidente haya sido quien presentó el presupuesto. Eso muestra el compromiso y la prioridad que se le da al tema macroeconómico y la lucha contra el déficit fiscal y la inflación”, sostuvo Figueroa.

Miradas contrapuestas de diputados santafesinos

Con respecto al discurso y las críticas que hizo Milei, la diputada por Santa Fe sostuvo que fue parejo para todos los gobiernos, incluido el de Cambiemos. “El presidente no tiene la opción del endeudamiento que sí tuvo el gobierno de Cambiemos. La realidad es que está en una situación donde nadie nos presta, el riesgo país sigue alto. Ya usaron la maquinita en los últimos años y no hay posibilidad de seguir emitiendo. El presidente se encuentra en un punto donde no tiene mucha elección”, analizó.

Consultada sobre el detalle del presupuesto Figueroa Casas reconoció que aún no había ahondado en el texto, que ingresó por mesa de entrada después de la presentación. “Siempre hay determinadas partidas que van a las provincias, hay que ver cómo está distribuido esto. Lo que él planteó sobre el ajuste es que, si él se compromete a bajar el gasto y ser responsable, al ser un país federal, invita a las provincias a tener responsabilidad”, remarcó la diputada.

En la otra vereda, Toniolli lamentó la puesta en escena. “Diálogo no hubo. La idea es que los ministros vayan a presentar el Presupuesto para poder tener un ida y vuelta con los representantes del pueblo. Pero eso no pasó, el presidente evidentemente necesitaba armar esto porque es un ególatra que necesita validación para el experimento social que está haciendo y lo importante es que no habló nada del presupuesto, lo que presentó es el marco teórico desde el que armó ese presupuesto”, criticó.

En el detalle del proyecto que ingresó el Ejecutivo, el diputado peronista advirtió que hay: “Aumento exponencial del monotributo, aumento en ganancias y baja de bienes personales. No es un presupuesto de ajuste sino que es de transferencia de recursos, que es lo que viene haciendo en estos últimos 8 meses”.

“Los jubilados van a seguir pagando el 30% del ajuste de las cuentas públicas, le van a reducir la transferencias a las provincias y le exige a las provincias que lo acompañen en ese ajuste de las cuentas. Cuando Milei dice que va a bajar los impuestos es para un sector de la sociedad, no al laburante, no al de la pyme, al de la industria o al que con su esfuerzo construye la Argentina”, concluyó.