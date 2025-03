El Banco Central tuvo otra fuerte sangría de divisas y las reservas cayeron a US$25.775 millones

La presión sobre el dólar no se detiene y a eso se suman los pagos de deuda. En 10 días se acumularon ventas por US$1.637 millones.

El Banco Central (Bcra) debió vender US$192 millones y las reservas perforaron los US$ 26.000 millones, cayendo a US$ 25.775 millones. Además, se registraron pagos a entidades de créditos, como al Club de París, por US$ 120 millones, y adelanto de los movimientos de los bancos de fin de mes. En 10 días se acumularon ventas por US$1.637 millones.