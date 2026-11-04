Belgrano Cargas: el Gobierno prorrogó hasta el 21 de diciembre el plazo para presentar ofertas por la privatización

Lo confirmó el presidente de Trenes Argentinos Cargas, Alejandro Núñez, tras la solicitud de cinco grupos interesados. Pese a la reciente retirada del Grupo México, el funcionario destacó que hay 10 empresas inscriptas y que las cerealeras buscan alianzas con el sector minero. El objetivo oficial es concretar la adjudicación en el primer trimestre de 2027.

Privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno prorroga hasta el 21 de diciembre el plazo para presentar ofertas

El proceso de privatización de la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas (TAC) —operadora de la red ferroviaria del Belgrano Cargas — sumó un cambio de calendario en su tramo decisivo. El Gobierno nacional resolvió extender hasta el próximo 21 de diciembre el plazo límite para la presentación de ofertas, cuya fecha de apertura original estaba fijada para el 11 de noviembre.

El anuncio fue realizado este martes por el titular de TAC, Alejandro Núñez, durante su disertación en la Exposición Global Ports 2026, desarrollada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El funcionario explicó que la medida responde a pedidos formales de prórroga y ratificó que no habrá más postergaciones para evitar que la discusión técnica se traslade al año electoral.

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"Tuvimos cinco pedidos de extensión del plazo y por eso se posterga la apertura por única vez para el 21 de diciembre. Queremos que el proceso llegue a 2027 muy avanzado, porque es un año donde la política puede interferir. El objetivo es entregar las instalaciones en el primer trimestre para la cosecha gruesa", subrayó Alejandro Núñez, presidente de Trenes Argentinos Cargas (TAC).

10 empresas inscriptas y el impacto del portazo del Grupo México

La prórroga sucede pocos días después de que el Grupo México —uno de los principales operadores continentales y favorito en los cañones previos— anunciara su decisión de no participar de la compulsa por desacuerdos con los pliegos de condiciones y el esquema de "acceso abierto" (open access).

Pese al repliegue del gigante azteca, Núñez minimizó el impacto y aseguró que la licitación mantiene un fuerte atractivo:

Interesados en carrera: confirmó que existen 10 empresas inscriptas formalmente para compulsar.

Efecto dinamizador: señaló que la salida del actor mexicano motivó la atención de firmas nacionales, entre ellas constructoras e industriales, que ahora observan mayores chances competitivas.

Alianza estratégica entre cerealeras y el sector minero

Durante el panel expusieron también Gustavo Idígoras (presidente de la Cámara de la Industria Aceitera - CIARA) y Luis Zubizarreta (vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados), quienes reconfirmaron el interés estratégico del complejo agroexportador en tomar participación activa del servicio ferroviario.

Para estructurar una propuesta económicamente viable, Idígoras planteó la conveniencia de tejer alianzas entre el sector agroexportador y las compañías mineras:

Línea Belgrano (Norte): conecta el NOA con los puertos del Gran Rosario, clave para el transporte de granos.

Línea San Martín (Cuyo/Cuyo-Centro): traza natural y estratégica para el traslado de insumos y producción minera desde el occidente del país.

Línea Urquiza (Mesopotamia): red de integración clave para la producción forestal y de economías regionales.

La articulación entre el volumen agrícola y los flujos mineros busca garantizar la masa de carga indispensable para equilibrar la ecuación financiera de la futura concesión privada.

Sin cambios en los pliegos y escenarios ante ofertas desiertas

El titular de Trenes Argentinos Cargas fue enfático al aclarar que los pliego de condiciones no sufrirán modificaciones durante esta prórroga, respaldando el modelo de competencia abierta implementado.

En el caso hipotético de que alguna de las tres líneas quede desierta o sin ofertas válidas el 21 de diciembre, Núñez descartó de plano que la operación retorne a la gestión estatal permanente: el Estado analizará los motivos del desinterés para reformular los pliegos y relanzar el proceso licitatorio a la brevedad.