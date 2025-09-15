El mercado atraviesa otra jornada de extrema tensión. El dólar minorista se ubicó rápidamente en los $ 1480, mientras que el mayorista quedó muy cerca de tocar el techo de la banda cambiaria.
El dólar mayorista roza al techo de la banda y el minorista se vende a $ 1480
Otra jornada de tensión en el mercado, sin reacción del gobierno. El riesgo país llegó a 1140 y caen los bonos.
15 de septiembre 2025 · 14:29hs
En el arranque de la jornada el dólar que vende el Banco Nación saltó 15 pesos y se vendía a $1480, aunque en los privados era superior y se ubicaba en torno a los $ 1500.
En tanto, el dólar mayorista (el que determina el piso y techo de la banda acordada con el FMI) saltaba a $ 1470 y quedaba a solo tres pesos del tope que habilitaría al Banco Central a vender los dólares prestados por el Fondo.