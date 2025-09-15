El dólar mayorista roza al techo de la banda y el minorista se vende a $ 1480 Otra jornada de tensión en el mercado, sin reacción del gobierno. El riesgo país llegó a 1140 y caen los bonos. 15 de septiembre 2025 · 14:29hs

El mercado atraviesa otra jornada de extrema tensión. El dólar minorista se ubicó rápidamente en los $ 1480, mientras que el mayorista quedó muy cerca de tocar el techo de la banda cambiaria.

En el arranque de la jornada el dólar que vende el Banco Nación saltó 15 pesos y se vendía a $1480, aunque en los privados era superior y se ubicaba en torno a los $ 1500.

En tanto, el dólar mayorista (el que determina el piso y techo de la banda acordada con el FMI) saltaba a $ 1470 y quedaba a solo tres pesos del tope que habilitaría al Banco Central a vender los dólares prestados por el Fondo.