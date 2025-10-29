Tras la escalada de violencia narco en Río de Janeiro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que dispondrá una alerta máxima en las fronteras lindantes con el país vecino para evitar los cruces de los involucrados.

El Gobierno anunció una alerta máxima en las fronteras tras la escalada de violencia en Río de Janeiro

El Gobierno anunció una alerta máxima en las fronteras tras la escalada de violencia en Río de Janeiro

Tras la escalada de violencia narco en Río de Janeiro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , anunció que dispondrá una alerta máxima en las fronteras lindantes con el país vecino para evitar los cruces de los involucrados.

“Vamos a tener una reunión en el Ministerio de Seguridad Nacional y voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que se deben estar moviendo de lugar ”, sostuvo la funcionaria en una rueda de prensa este mediodía por los pasillos de Casa Rosada.

El accionar del Poder Ejecutivo busca evitar el ingreso de los involucrados en las jornadas violentas en Río de Janeiro, producto de la ofensiva contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

A través de una nota formal, la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la potencial sucesora de Bullrich en el cargo, solicitó el refuerzo de los operativos en las Zonas de Frontera Este y Noroeste como acción “preventiva”. “Esta alerta constituye una medida preventiva derivada de la teoría del ‘desbande’ que puede producirse”, argumentó la funcionaria.

Violencia de género: Bullrich anunció nueva ley y proyectó a 2025 con la tasa de homicidios de mujeres "más baja de la historia"

En la misma línea, dejó establecido: “Envíe a los efectivos apostados en frontera el manual de reconocimiento de señas que caracterizan a estos grupos narcoterroristas para facilitar a las fuerzas las posibles identificaciones”.

Asimismo, la ministra adelantó este mediodía que intensificarán los controles en los accesos para los ciudadanos brasileros que intente ingresar al país por la triple frontera, y descartó la posibilidad de aumentar el número de efectivos en los pasos. “Significa mirar con cuatro ojos a los brasileros que vienen, si tienen antecedentes o no. Es un modelo de alerta”, sintetizó.

La cartera que lidera Bullrich, hasta el 10 de diciembre, coordinará con la Dirección Nacional de Migraciones lo que definió como “un sistema de alertas”, y activará contactos con las fuerzas policiales de Brasil y Paraguay para aceitar la coordinación de la información y las capacidades operativas. “Por supuesto, no confundiendo turistas. Es un público que no es mayoritario, pero en la Triple Frontera tenemos mucho movimiento”, aclaró la funcionaria.

Luego de la visita a Casa Rosada de este mediodía, desde el ministerio precisaron que los primeros mecanismos fueron activados el pasado martes. Con los primeros focos de tensión abiertos, las Fuerzas Federales fortalecieron los controles y aumentaron el patrullaje en las fronteras.

Horas más tarde, a través de su cuenta de X, Bullrich expresó: “Reforzamos las fronteras para proteger a los argentinos ante cualquier ‘desbande’ que pueda generarse por los conflictos en Río de Janeiro. La seguridad de nuestro país, siempre primero”.