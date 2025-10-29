Uno Santa Fe | El País | Gobierno

El Gobierno anunció una alerta máxima en las fronteras tras la escalada de violencia en Río de Janeiro

Tras la escalada de violencia narco en Río de Janeiro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que dispondrá una alerta máxima en las fronteras lindantes con el país vecino para evitar los cruces de los involucrados.

29 de octubre 2025 · 17:45hs
El Gobierno anunció una alerta máxima en las fronteras tras la escalada de violencia en Río de Janeiro

El Gobierno anunció una alerta máxima en las fronteras tras la escalada de violencia en Río de Janeiro
El Gobierno anunció una alerta máxima en las fronteras tras la escalada de violencia en Río de Janeiro

El Gobierno anunció una alerta máxima en las fronteras tras la escalada de violencia en Río de Janeiro

Tras la escalada de violencia narco en Río de Janeiro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que dispondrá una alerta máxima en las fronteras lindantes con el país vecino para evitar los cruces de los involucrados.

“Vamos a tener una reunión en el Ministerio de Seguridad Nacional y voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que se deben estar moviendo de lugar”, sostuvo la funcionaria en una rueda de prensa este mediodía por los pasillos de Casa Rosada.

El accionar del Poder Ejecutivo busca evitar el ingreso de los involucrados en las jornadas violentas en Río de Janeiro, producto de la ofensiva contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

A través de una nota formal, la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la potencial sucesora de Bullrich en el cargo, solicitó el refuerzo de los operativos en las Zonas de Frontera Este y Noroeste como acción “preventiva”. “Esta alerta constituye una medida preventiva derivada de la teoría del ‘desbande’ que puede producirse”, argumentó la funcionaria.

Violencia de género: Bullrich anunció nueva ley y proyectó a 2025 con la tasa de homicidios de mujeres "más baja de la historia"

En la misma línea, dejó establecido: “Envíe a los efectivos apostados en frontera el manual de reconocimiento de señas que caracterizan a estos grupos narcoterroristas para facilitar a las fuerzas las posibles identificaciones”.

Asimismo, la ministra adelantó este mediodía que intensificarán los controles en los accesos para los ciudadanos brasileros que intente ingresar al país por la triple frontera, y descartó la posibilidad de aumentar el número de efectivos en los pasos. “Significa mirar con cuatro ojos a los brasileros que vienen, si tienen antecedentes o no. Es un modelo de alerta”, sintetizó.

La cartera que lidera Bullrich, hasta el 10 de diciembre, coordinará con la Dirección Nacional de Migraciones lo que definió como “un sistema de alertas”, y activará contactos con las fuerzas policiales de Brasil y Paraguay para aceitar la coordinación de la información y las capacidades operativas. “Por supuesto, no confundiendo turistas. Es un público que no es mayoritario, pero en la Triple Frontera tenemos mucho movimiento”, aclaró la funcionaria.

Luego de la visita a Casa Rosada de este mediodía, desde el ministerio precisaron que los primeros mecanismos fueron activados el pasado martes. Con los primeros focos de tensión abiertos, las Fuerzas Federales fortalecieron los controles y aumentaron el patrullaje en las fronteras.

Horas más tarde, a través de su cuenta de X, Bullrich expresó: “Reforzamos las fronteras para proteger a los argentinos ante cualquier ‘desbande’ que pueda generarse por los conflictos en Río de Janeiro. La seguridad de nuestro país, siempre primero”.

Gobierno Bullrich Río de Janeiro
Noticias relacionadas
reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno nacional impulsa para 2026

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno nacional impulsa para 2026

Aliado con el gobernador del PRO Rogelio Frigerio, LLA consolidó otro triunfo en Entre Ríos

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52% de los votos

batacazo de milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16% en wall street

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16% en Wall Street

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dio un apoyo clave al presidente Javier Milei.

El gobierno, sin dólares pero con votos para el ajuste

Lo último

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Colón venció a Aldosivi en Mar del Plata y se despidió con una sonrisa

La reserva de Colón venció a Aldosivi en Mar del Plata y se despidió con una sonrisa

Reforma laboral en puerta: la CGT asegura que se prepara para dar pelea

Reforma laboral en puerta: la CGT asegura que se prepara para "dar pelea"

Último Momento
La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Colón venció a Aldosivi en Mar del Plata y se despidió con una sonrisa

La reserva de Colón venció a Aldosivi en Mar del Plata y se despidió con una sonrisa

Reforma laboral en puerta: la CGT asegura que se prepara para dar pelea

Reforma laboral en puerta: la CGT asegura que se prepara para "dar pelea"

El Gobierno aumentó prestaciones para personas con discapacidad: hasta 35% en tres tramos

El Gobierno aumentó prestaciones para personas con discapacidad: hasta 35% en tres tramos

Colazo: Cambiamos la mentalidad y ahora vamos por algo más importante para el club

Colazo: "Cambiamos la mentalidad y ahora vamos por algo más importante para el club"

Ovación
Siempre Unión presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

"Siempre Unión" presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

Otra vez una atajada de Tagliamonte, entre las mejores de octubre en el Clausura

Otra vez una atajada de Tagliamonte, entre las mejores de octubre en el Clausura

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Colón venció a Aldosivi en Mar del Plata y se despidió con una sonrisa

La reserva de Colón venció a Aldosivi en Mar del Plata y se despidió con una sonrisa

Colón apuesta a futuro: Maillier, categoría 2006, firmará su primer contrato

Colón apuesta a futuro: Maillier, categoría 2006, firmará su primer contrato

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros