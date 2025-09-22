Uno Santa Fe | El País | retenciones

El Gobierno eliminará las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

El objetivo de sacar las retenciones es incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado

22 de septiembre 2025 · 08:29hs
El gobierno eliminaría las retenciones de todos los granos hasta el 31 de octubre

El gobierno eliminaría las retenciones de todos los granos hasta el 31 de octubre

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno dispuso la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, afirmó Adorni en un post.

La medida regirá de manera excepcional durante poco más de un mes y alcanza a todos los cultivos. Según explicó el funcionario, la decisión busca acelerar el ingreso de divisas en un contexto en el que el Ejecutivo procura sostener el programa económico y dar previsibilidad al mercado cambiario.

Eliminar las retenciones para reforzar las reservas del Banco Central

Con esta resolución, el Gobierno intenta reforzar la posición de reservas del Banco Central y brindar una señal al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta al exterior.

retenciones granos octubre Manuel Adorni eliminación dólares
