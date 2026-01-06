Uno Santa Fe | El País | amparo

Presentaron un amparo judicial para suspender el decreto de Milei que habilitaba a espías a detenciones sin orden judicial

Buscan frenar la aplicación del DNU 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia. Entre otros cambios, el gobierno habilitó a espías a detener personas sin orden judicial y otorgó poderes a la Side

6 de enero 2026 · 18:07hs
El presidente Javier Milei

gentileza

El presidente Javier Milei

Un grupo de dirigentes políticos y exfuncionarios presentó una acción de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 del gobierno de Javier Milei que introdujo modificaciones de fondo en la Ley de Inteligencia Nación.

En la demanda se solicitó además una medida cautelar para suspender de manera inmediata la aplicación de la norma y se dejó planteada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema a través del mecanismo excepcional del per saltum.

La presentación fue realizada ante la Justicia federal en lo contencioso administrativo por Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Manuel Garrido y otros exlegisladores.

En el texto, cuestionaron la constitucionalidad del decreto por entender que amplía de forma indebida las facultades de los organismos de inteligencia y vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía. Se hizo sin debate ni pasar por el Congreso.

Planteo del amparo judicial

Según el planteo, el DNU habilita tareas de contrainteligencia, recolección e intercambio de información sin control judicial previo, a partir de conceptos considerados “amplios y vagos”, como la noción de “influencia” o “injerencia”.

Para los demandantes, la sola vigencia de la norma genera un riesgo concreto de vigilancia estatal sobre actividades políticas, sociales, periodísticas y comunicacionales protegidas por la Constitución, informó Ámbito.

El escrito sostiene que el decreto afecta derechos como la privacidad, la intimidad, la libertad de expresión, la participación política y la protección de los datos personales.

Por otro lado, los dirigentes advierte que la reforma consolida un esquema de inteligencia “opaco”, al establecer el carácter encubierto de todas las actividades del sistema, lo que —según los actores— restringe severamente el control ciudadano y parlamentario.

En la demanda se cuestiona además el uso del DNU como herramienta legislativa. Los firmantes afirman que no existió una situación de necesidad y urgencia que impidiera el tratamiento del tema en el Congreso y remarcan que se trata de una reforma estructural y permanente, incompatible con el carácter excepcional de los decretos previstos en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución.

Como parte del planteo, los accionantes solicitaron la habilitación de la feria judicial y una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de los artículos incorporados y modificados por el decreto.

Argumentaron que, una vez producida una intromisión ilegítima en la esfera privada de las personas, el daño resulta “irreversible o de muy difícil reparación”.

amparo inteligencia Milei Javier Milei
Noticias relacionadas
ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligo a cortar el transito entre pinamar y ostende

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

El presidente Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro

Javier Milei celebró la captura del dictador Nicolás Maduro: "Viva la libertad carajo"

provincias unidas contra el decreto de la nueva side: las reformas en inteligencia deben discutirse en el parlamento, no imponerse

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: "Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse"

Subsidio Tarifas

Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Lo último

Lionel Messi, íntimo en Miami: A veces tengo que soy más raro que la...

Lionel Messi, íntimo en Miami: "A veces tengo que soy más raro que la..."

¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció mientras se bañaba en Puerto General San Martín

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció mientras se bañaba en Puerto General San Martín

Último Momento
Lionel Messi, íntimo en Miami: A veces tengo que soy más raro que la...

Lionel Messi, íntimo en Miami: "A veces tengo que soy más raro que la..."

¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció mientras se bañaba en Puerto General San Martín

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció mientras se bañaba en Puerto General San Martín

Estaba entrenado para subir al Lanín: Christian Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Christian Petersen habló tras ser dado de alta

Tigre va a fondo en el mercado para soñar con la Copa Sudamericana

Tigre va a fondo en el mercado para soñar con la Copa Sudamericana

Ovación
¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Colotto habló de la llegada de Lértora a Colón y de la salida del Pulga

Colotto habló de la llegada de Lértora a Colón y de la salida del Pulga

¿Cuando se suma a Unión el arquero Matías Mansilla?

¿Cuando se suma a Unión el arquero Matías Mansilla?

Una alternativa en la delantera de Colón que interesa a Diego Colotto y ya había pedido Ariel Pereyra

Una alternativa en la delantera de Colón que interesa a Diego Colotto y ya había pedido Ariel Pereyra

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe