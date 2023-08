En el búnker de Milei hay un clima relajado y reina el optimismo por una gran elección

Ramiro Marra, precandidato a jefe de Gobierno porteño por ese espacio y ladero de Milei, aseguró que esperan los resultados de las Paso "con ansiedad y entusiasmo" y denunció que con la boleta única electrónica (BUE) en la ciudad de Buenos Aires "quisieron hacer trampa".

"Vamos a esperar los resultados con toda la ansiedad que corresponde, pero con el entusiasmo de que estamos en el camino correcto", afirmó y agregó que lo sucedido con las boletas era "algo que venían diciendo" y que demuestra que "hubo un cambio de reglas y esto iba a llevar a una improvisación enorme".

"Quiero destacar lo vergonzante de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Fue muy grave. Cambiaron las reglas a último momento. Nosotros lo dijimos: quisieron beneficiar a un candidato en particular y se damnificó a todos los porteños que fuimos a votar", denunció.

Más temprano, La Libertad Avanza denunció también robo de boletas. "Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionante nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. A cuidar los votos!", escribieron en la red social X.

De todos modos, Milei exaltó la tarea de sus fiscales, al momento de "defender" sus votos.