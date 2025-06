Guillermo Francos le respondió a Cristina Kirchner: "Se va a llevar una sorpresa en las elecciones"

La exmandataria presa dijo en su mensaje grabado y reproducido en Plaza de Mayo: "No me dejaron competir porque saben que pierden".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , sostuvo este jueves que es posible que Cristina Kirchner "se lleve una sorpresa" en las próximas elecciones legislativas y así cruzó a la expresidenta, quien el día anterior dio un mensaje a los militantes que se congregaron en Plaza de Mayo y les dijo que no la "dejan competir" porque los libertarios "saben que pierden".

"Estoy bastante convencido de que en la elección vamos a ser favorecidos. Hay que ver qué dice la gente, que se expresa en las elecciones. Esperamos a octubre y tal vez ahí la expresidenta se lleve una sorpresa", agregó el jefe de ministros en declaraciones radiales.

Mensaje de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner, en un mensaje telefónico que pronunció desde su departamento de Constitución durante el acto que se hizo este miércoles en Plaza de Mayo en rechazo a la condena y la prisión domiciliara en su contra, sostuvo: "El verdadero poder económico sabe que este modelo económico se cae. Y por eso estoy presa. No me dejaron competir porque saben que pierden".

En tanto, Francos analizó lo que será la campaña electoral libertaria con Cristina Kirchner fuera de la competencia, ya que pretendía presentarse como candidata a legisladora bonaerense por la Tercera Sección Electoral, el histórico bastión del peronismo.

"La Casa Rosada tiene muy en claro la posición que sostiene y la sigue sosteniendo ante cualquier candidato. Que Cristina no pueda competir no modifica las políticas del Gobierno, incluso pretende llevarlas adelante en la Provincia", sostuvo.

Y agregó: "Le cambia al peronismo que tendrá que ver ahora en esta nueva situación interna como define su candidatura, eso es algo que no me quiero meter porque no es tema nuestro".