Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

El presidente aceptó la renuncia de Francos y confirmó que desde el lunes su lugar será ocupado por el vocero de la Casa Rosada,

Tras una semana cargada de especulaciones y rumores de cambios en los ministerios nacionales, este viernes Guillermo Francos presentó su renuncia como jefe de Gabinete . El presidente Javier Milei aceptó la dimisión y confirmó que desde el lunes lo reemplazará Manuel Adorni , hasta ahora vocero presidencial.

"Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre", comienza el comunicado de Francos publicado en sus redes sociales.

Embed Señor Presidente de la Nación

Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 1, 2025

Tras agradecerle a Milei "la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno", dijo que fue "un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso".

"Por extraña coincidencia —agregó— mi primer acto como ministro del Interior y mi último como jefe de Gabinete fueron reunir a los gobernadores de las provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita".

Manuel Adorni, nuevo jefe de Gabinete

Desde la Oficina del Presidente confirmaron que Javier Milei aceptó la renuncia de Francos y tras agradecerle "su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas", confirmó que en su reemplazo asumirá Manuel Adorni, hasta ahora vocero presidencial.

De esta forma, Adorni no ocupará la banca de legislador porteño en diciembre, cargo al que accedió tras ganar en mayo pasado las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires.