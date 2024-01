Inflación desatada: los seis rubros que reflejan la caída del consumo de la clase media

El CEO, con más de 30 años de trayectoria en el mercado latinoamericano, detalló: “Todos los niveles socioeconómicos han restringido sus ingresos; ha caído el salario real en el último mes más de un 10%. Obviamente, esto afecta a cada nivel social de determinada forma, pero lo que ocurrió es que hay una sensación muy fuerte de que cada uno tiene que dejar de consumir algo”.

Y afirmó: “Nosotros venimos de un año como el 2023 en el que la gente, pese a las restricciones de ingresos, sentía que la platita la tenía que gastar rápido, ya que el incremento de la inflación le indicaba que si no la gastaba no servía: la consigna era comprar lo que sea, porque después va a ser peor”.

Sin embargo, a poco de asumir el gobierno de Javier Milei, la situación es distinta: “Ahora tenemos un fuerte incremento de inflación y la sensación es que no va a alcanzar para llegar a fin de mes y hay que cuidar la plata. Este es un cambio fenomenal y esto pasó en menos de 60 días” señaló Moiguer.

Seis rubros donde ajustaron los argentinos

El economista indicó que “si se quiere identificar en qué cada segmento restringe sus consumos, encontramos un promedio de seis rubros en los cuales todos los niveles dejaron de consumir”. En ese sentido, destacó que “el nivel que más dejó de consumir es la clase media”.

El primer rubro en el que, señaló el profesional, cambió la forma de comprar, es el de productos para el hogar: “Básicamente (la gente) empezó a comprar lo que nosotros llamamos marcas blancas, de supermercados y esto es el 60% de los hogares, llegando casi al 70% en la clase media”.

El segundo rubro es el de las carnes: "Dejan de comprar carne y de hacer asados; esto llega casi al 50%".

El tercero, indicó, es dejar de ir a comer afuera: “Esto llega en el 30% de los hogares y supera el 40% de la clase media”.

Por su parte, el cuarto está relacionado a las plataformas de streaming: “Es dar de baja las plataformas de entretenimiento y esto llega a la cuarta parte de los hogares".

En cambio, el quinto punto es no usar el auto o la moto, esto llega también a la cuarta parte de la sociedad, pero supera el tercio en los hogares de clase media.

"Y el sexto rubro —cerró Moiguer—, es dejar de ir a tomar un café; esto llega también a un tercio en la clase media”.

Sobre el futuro cercano de los precios, Moiguer aclaró que “la inflación no va a bajar; puede bajar de los niveles del 25% mensual, pero es difícil que baje del 15 en los próximos 3 ó 4 meses; por lo tanto, el consumo no va a crecer, al contrario, va a bajar, porque el salario real está cayendo, algo que no ocurría el año pasado″.

“Por distintos formatos reales y anabólicos el consumo se mantuvo el año pasado. Ahora va a bajar porque la gente cambió, la gente está en modo restricción y está diciendo ‘no me va a alcanzar’, con lo cual dejo de consumir”, concluyó.

