Kicillof calificó de "absurdo jurídico" al fallo por YPF y apuntó contra Bullrich y Milei

El gobernador bonaerense -que fue ministro de Economía cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner oficializó la recompra del 51% de las acciones de YPF en 2012- criticó de esta manera el resarcimiento a los fondos Burford Capital solicitado hoy por la jueza Loretta Preska, desde Nueva York.

"Este juicio surge porque los fondos buitre pretenden poner al estatuto de YPF por encima de la ley y de la Constitución. El fallo es un absurdo jurídico: busca que se le pague a los fondos buitres lo mismo que se le pagó a Repsol por las acciones expropiadas, cuando a ellos no se les expropió nada", sostuvo el gobernador, y lo consideró "una inaceptable violación de la soberanía nacional, una burla al Congreso que aprobó la ley y a la Justicia argentina que se intenta suplantar por un tribunal de Nueva York".

El también candidato a gobernador bonaerense por Unión por la Patria (UxP) dijo que el fallo tiene "tufillo electoral" y supone ser "un intento de intervención extranjera en nuestra campaña", recordó la posición que tomó en 2012 la por entonces diputada Bullrich y puso en relieve que Milei pretende que la empresa vuelva a ser privatizada.

"Es oportuno recordar que el partido de Patricia Bullrich, siendo ella diputada, fue la única fuerza política que se opuso a la recuperación de YPF. Por su parte, Javier Milei propone abiertamente su privatización", remarcó el gobernador.

En ese sentido, resaltó que "varios de los que la privatizaron" pertenecen a los equipos de JxC y LLA al hacer alusión al eventual ministro de Economía de Bullrich, Carlos Melconian, y a los asesores económicos de Milei y exfuncionarios menemistas, Roque Fernández y Carlos Rodríguez.

"Sí, ya aplicaron las mismas políticas que hoy quieren vender como milagrosas, y cuando se utilizaron fueron un desastre y un fracaso. Terminaron en la peor crisis del país: 2001", subrayó.

El gobernador bonaerense describió la recuperación de YPF como "uno de los hechos políticos más importantes de las últimas décadas" y que "marcó un antes y un después en materia de política energética".

"Cuando se recuperó, YPF estaba siendo vaciada. Caían la producción, la inversión y las reservas. Algunos seguramente recuerden el desabastecimiento de Repsol para subir el precio y las colas en las estaciones de servicio. Vaca Muerta se había puesto en venta y no había ningún proyecto para ponerla en producción", explicó.

Kicillof ponderó el rol de la empresa al afirmar que su "potenciar es infinito y su valor incalculable" y ejemplificó con "la ganancia de U$S 5.000 millones" que obtuvo el año pasado, con "las exportaciones de petróleo a Chile que alcanzarán los U$S 3.000 millones" y con "el proyecto de Gas Natural Licuado", que traerá "una inversión de US$ 50.000 millones" y presuntas exportaciones de "U$S 18.000 millones por año".

"En la actualidad, Vaca Muerta representa más del 45% de la producción de petróleo y el 40% de la producción de gas en el país. No recuperar YPF para los intereses y la soberanía del país: eso sí hubiera sido muy costoso", detalló.

Kicillof había cruzado más temprano a Bullrich en la misma red social, al afirmar que si el yacimiento Vaca Muerta correspondiera a su jurisdicción le pagaría al Fondo Monetario Internacional (FMI) "los 45.000 millones de dólares que se fugaron ustedes" y abonaría el resarcimiento por la expropiación de YPF.

"Danos Vaca Muerta para la Provincia de Buenos Aires que nosotros ponemos la guita y además le pagamos al FMI los 45.000 millones de dólares que se fugaron ustedes", publicó Kicillof, en respuesta a un posteo de Bullrich, quien había afirmado que "el kirchnerismo" debe pagar ese resarcimiento.

"Que la guita la ponga el kirchnerismo. ¡Qué caro nos cuestan los K a los argentinos! Siempre me opuse a la barbaridad de una expropiación sin cumplir con la Constitución. Ahora que la paguen de su bolsillo", escribió Bullrich en su cuenta de X.

La jueza Preska determinó este mediodía que la Argentina deberá pagar un resarcimiento por daños económicos a los fondos Burford Capital, una decisión que el Gobierno nacional apelará "inmediatamente".

"El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", expresó la portavoz Gabriela Cerruti en su cuenta de X.

En marzo, la misma jueza había fallado en contra del país, al determinar que hubo incumplimiento de contrato por parte del Gobierno argentino y sólo quedaba saber el monto de la sentencia de primera instancia, que la magistrada aún no determinó.

Burford Capital no fue víctima de ninguna expropiación cuando se oficializó la recompra de las acciones, sino que se trata de un fondo que recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el grupo Petersen, conformado por empresas argentinas.

Fundado en 2009 por el exvicepresidente y director jurídico de Time Warner, Christopher Bogart, el fondo Burford financió el reclamo desde el inicio del litigio, en 2015, y se convirtió en el más duro litigante contra la Argentina.