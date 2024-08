La OMS declaró la emergencia sanitaria por la viruela del mono: cuántos casos se registran en Argentina

“El comité de emergencia me confirmó y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado ese consejo”, señaló el funcionario en una rueda de prensa posterior a esa reunión. Este llamado de la emergencia tiene que ver con la aparición de una nueva cepa más grave y letal en la República Democrática del Congo (RDC) que se ha esparcido a otros 15 países de África en pocas semanas.