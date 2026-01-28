La economista Marina Dal Poggetto señaló: “El gobierno prioriza el ancla cambiaria y la desinflación sobre la tasa de interés y actividad”. El salario de la clase media se resiente

La economista Marina Dal Poggetto señaló este miércoles que en el actual programa económico la “variable de ajuste es el salario de la clase media” y subrayó que “el gobierno prioriza el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad”.

“El gobierno anterior pisaba las tarifas para que la gente pague bienes caros. Ahora, con tarifas altas, si los precios de los bienes no comprimen (como los electrodomésticos que cayeron 45% en el IPC o textiles 20%), la variable de ajuste termina siendo el salario de la clase media, que ya no alcanza para cubrir prepagas o colegios”, enfatizó la directora de Eco Go.

En diálogo con Radio Rivadavia dijo que “la actividad en noviembre estaba en los mismos niveles que el año anterior. Aunque la economía crecerá 4,3% este año, será por el arrastre estadístico; hay sectores ganadores y perdedores, siendo la industria uno de los más rezagados”.

“Argentina es pendular y siempre discutimos lo mismo. Los precios relativos eran absurdos: una economía cerrada con brecha alta, precios de bienes ridículamente caros y tarifas ridículamente baratas. Durante mucho tiempo no se preocuparon por el costo argentino, lo que justificó precios altos para todos”, recordó. Y añadió: “El gobierno actual sigue priorizando el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad”.

Dal Poggetto sostuvo que “se prioriza el tipo de cambio y se abre la economía, en parte con el Rigi y bajando aranceles”.

“El sector industrial dice que antes jugaba en Disneylandia. Podían fijar precios y cantidades con pesos baratos y protección. Ahora tienen competencia importada y un fuerte aumento de costos por las tarifas y servicios indexados. Esto está derivando en noticias de cierres de fábricas y despidos”, agregó a su análisis.

Acerca de la inflación, reveló que la consultora observó “que en las primeras tres semanas el ritmo viene en la zona del medio punto semanal”.

“Sigue siendo alto, pero más bajo que el ritmo anterior. El dato de diciembre fue muy alto y dejó un arrastre importante para enero; estamos en la zona de 2,4% después del 2,8% de diciembre”, consideró la economista.

En la misma línea, recordó que “hay que tener en cuenta que en enero cambia la metodología del índice del Indec, con nuevos ponderadores y estructura de consumo basada en el año 2017. Dado que el ajuste tarifario fuerte se hizo principalmente en 2024, no debería haber casi diferencia entre un índice y otro; es probable que el número final esté en esa zona de 2,4%”.