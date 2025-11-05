Uno Santa Fe | El País | hospital Garrahan

Las autoridades del hospital Garrahan no se sumarán al aumento salarial del 61% para preservar la "austeridad"

La medida fue celebrada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien la calificó como un “gesto de responsabilidad”.

5 de noviembre 2025 · 20:28hs
Las autoridades del Hospital Garrahan decidieron no percibir el aumento salarial del 61% "en línea con las medidas de eficiencia" y de "austeridad" que "caracterizan a esta gestión", según indicaron los miembros del Consejo de Administración en un comunicado.

En el texto, expresaron su decisión de no incluirse en la suba salarial anunciada el martes pasado para todo el personal del centro médico pediátrico.

"Esta decisión reafirma el compromiso de esta gestión con la austeridad, valor que permitió alcanzar un orden administrativo y financiero histórico, garantizando la sostenibilidad y crecimiento del hospital", explicaron.

Un "gesto de responsabilidad"

La medida fue celebrada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien en su cuenta de X sostuvo que se trató de un "gesto de responsabilidad".

"Desde el principio de nuestra gestión, nos propusimos ordenar el sistema de salud con austeridad y seriedad. En el Garrahan, ese camino nos permitió alcanzar el déficit cero, poner en marcha obras y jerarquizar los ingresos de los profesionales, para convertirlo en el mejor hospital de América Latina. Los recursos son limitados, por eso deben destinarse al equipo de salud y a fortalecer la atención de los chicos. Mis felicitaciones por esta decisión", agregó.

El aumento anunciado sobre el sueldo básico será otorgado al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes, se implementará de forma inmediata y retroactiva a octubre, y no impactará en los haberes de las autoridades, según trascendió.

