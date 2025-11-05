Uno Santa Fe | Judiciales | prisión preventiva

Prisión preventiva por intento de femicidio: roció a su pareja con nafta para prenderla fuego

Al imputado, cuyas iniciales son M.N.S., se le endilgó haberle rociado nafta en el rostro a la víctima, con la intención de luego prenderla fuego. De acuerdo con la atribución delictiva, no logró su objetivo gracias a que intervino una adolescente que es hija de la mujer.

5 de noviembre 2025 · 20:15hs
Quedó en prisión preventiva un hombre de 36 años, cuyas iniciales son M.N.S., que es investigado como autor de la tentativa de femicidio de su pareja cometida en la ciudad de Santa Fe.

La privación de la libertad fue solicitada por la fiscal Vivian Galeano e impuesta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Labanca, en una audiencia realizada esta mañana en los tribunales de la capital provincial.

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) destacó que “se trata de un caso complejo porque, en un contexto de extrema vulnerabilidad y dependencia emocional y económica que la víctima tiene en relación al imputado, ella se retractó de la declaración que originó la investigación penal”. En tal sentido, sostuvo que “a pesar de la nueva versión de los hechos que brindó la mujer atacada, a partir de las numerosas evidencias que presentamos, la jueza consideró acreditada la atribución delictiva con el grado de probabilidad necesario en esta etapa procesal”.

La fiscal aseveró que “la perspectiva de género fue fundamental en la interpretación de la dinámica del ilícito”, y agregó que “se contemplaron episodios previos de violencia de género ejercida por el hombre investigado en perjuicio de su pareja”.

Por otro lado, Galeano puntualizó que “en la audiencia se hizo referencia a que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo, lo cual impacta directamente en los riesgos procesales”, y afirmó que “tanto el peligro de fuga como el de entorpecimiento probatorio estaban latentes”.

Nafta

“El viernes 26 de septiembre de este año alrededor de las 19:30, el hombre investigado agredió verbalmente a su pareja y a la hija adolescente de ella, mientras estaban en un domicilio en el que convivían”, especificó la fiscal. “Ante la escalada de violencia, la joven se comunicó con la Central de Emergencias 911 y, al advertirlo, el imputado se fue del lugar”, indicó.

Asimismo, Galeano señaló que “horas más tarde, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, el atacante regresó a la vivienda, discutió con su pareja y la hirió en un brazo”. A su vez, subrayó que “después le roció nafta en el rostro con el fin de prenderla fuego”, y aseguró que “no logró matarla porque cuando la adolescente vio que el imputado buscaba un encendedor en sus bolsillos comenzó a gritar, llamó a la policía y pidió auxilio a vecinos”.

En tanto, la fiscal manifestó que “el hombre investigado abandonó el inmueble antes de que llegara la fuerza de seguridad y, a sabiendas de que era requerido por la Justicia, se mantuvo prófugo por varias semanas”. Al respecto, aclaró que “tras diversas diligencias, logramos ubicarlo y recientemente se concretó su detención”.

Delitos

Al imputado se le atribuyó la autoría de una tentativa de homicidio calificado (por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por mediar violencia de género –femicidio).

