Se presentó el Santoto Open 2025 de tenis profesional

Del 5 al 8 de noviembre se lleva a cabo el Santoto Open 2025, un torneo de tenis profesional masculino en el Club La Quinta por la Copa Ciudad de Santo Tomé

5 de noviembre 2025 · 20:00hs
Se presentó el Santoto Open 2025 de tenis profesional

La Municipalidad de Santo Tomé informa que del 5 al 8 de noviembre se llevará a cabo el Santoto Open 2025, un torneo de tenis profesional masculino que se desarrollará en las canchas del Club La Quinta, en el marco de la Copa Ciudad de Santo Tomé.

El certamen forma parte del calendario oficial de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y contará con la participación de jugadores de alto nivel competitivo. La propuesta deportiva será con entrada libre y gratuita, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de cuatro jornadas de tenis profesional en la ciudad.

Además, el torneo entregará $4.000.000 en premios, consolidando su relevancia dentro del circuito nacional y posicionando a Santo Tomé como sede de un evento que promueve el deporte, el encuentro y el desarrollo local.

El Santoto Open es organizado conjuntamente por la Asociación Argentina de Tenis y el Club La Quinta, con el acompañamiento de la Municipalidad de Santo Tomé.

De esta manera, el Municipio continúa impulsando iniciativas que fomentan la práctica deportiva, el acceso al espectáculo de calidad y el fortalecimiento de las instituciones locales.

