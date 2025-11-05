Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

5 de noviembre 2025 · 19:53hs
El rumor de un posible arribo de Neymar a Rosario Central, por más loco que parezca, empezó a sonar fuerte en los medios rosarinos. Con el equipo de Ariel Holan clasificado a la Libertadores 2026, trascendió que el brasileño estaba en el radar cuando finalice su contrato con Santos.

Sin embargo, antes de que crezcan aún más las especulaciones, el DT habló sobre esta posibilidad en conferencia de prensa y cortó el rumo de raíz: “Sin el amor de Di María y Véliz por el club, no se pueden tener jugadores de este calibre. Me río de lo de Neymar, por otro lado me molesta, ha sido una constante intentar bajarle el precio a la campaña de Central, diciendo barbaridades haciéndole creer a la gente que esto es rojo y es azul”, marcó en primer término.

“Molesta que se instale un futbolista que está fuera de la ola presupuestaria del club. Fideo es el futbolista más importante de todos los tiempos en momentos determinantes de la Selección Argentina y Alejo (Véliz) hizo todo lo posible para venir, sin eso no hubiera sido posible tener a un jugador de su potencial”, dejó en claro Holan, visiblemente enojado.

Siguiendo ese discurso, el exentrenador de Independiente manifestó: “Está de moda en Argentina tratar de ensuciar o desvalorizar lo que se hace bien. Pero la campaña de este equipo es irrefutable, se sostuvo a lo largo de todo el año, y eso hay que reconocerlo”.

Por otra parte, Holan dejó atrás el rumor de Neymar y enfatizó en que Central solo posa sus ojos en la definición del campeonato: "Estas cuestiones no deben desenfocarnos de todo lo que hicimos. Ahora empieza una nueva etapa, viene un torneo totalmente diferente", sentenció.

Holan, tajante en Rosario Central: "Me río de lo de Neymar y por otro lado me molesta"

