Sorpresa en La Plata por el mal paso de Nicolás Fernández por Colón

Nicolás Fernández llegó a préstamo con buenos antecedentes, pero nunca se afianzó en Colón y en 2025 apenas jugó 12 minutos. Debe volver a Estudiantes

5 de noviembre 2025 · 15:30hs
En una temporada marcada por las frustraciones, el paso de Nicolás Fernández por Colón se convirtió en uno de los casos más llamativos. Llegó a mediados de 2024 desde Estudiantes para la segunda parte de la Primera Nacional con buenas referencias y la expectativa de sumar en defensa.

Sin embargo, su estadía en Santa Fe fue todo lo contrario a lo esperado. Lateral izquierdo natural, aunque con la posibilidad de desempeñarse como segundo central o stopper, Fernández nunca logró afirmarse. En 2024 disputó cuatro encuentros, sin goles. En el arranque de este 2025 las lesiones le jugaron en contra y, cuando pudo volver, no consiguió ganarse la confianza de los entrenadores.

El escaso paso de Nicolás Fernández por Colón

Su participación en la temporada fue casi simbólica: solo jugó 12 minutos oficiales, el 2 de marzo ante Chaco For Ever, y el resto del tiempo lo pasó alternando en reserva, donde también padeció un desgarro.

Nicolás Fernández apenas jugó 12 minutos este año con Colón y claramente se irá a fin de año.

El préstamo con Colón vence en diciembre y todo indica que no será renovado. Fernández deberá retornar a Estudiantes de La Plata, dueño de su pase, donde tampoco ocultaron la sorpresa por su escaso protagonismo y la falta de evolución en Santa Fe. Sobre todo, porque esperaban que explotara para luego quizás contarlo. Esto quemó los papeles.

Así, su caso se suma a la larga lista de incorporaciones que nunca lograron rendir ni sostener regularidad en un Colón que transita una campaña decepcionante, plagada de altibajos y con varios jugadores que pasaron sin dejar huella.

