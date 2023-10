Las frases y chicanas que dejó el primer debate presidencial con vistas al 22 de octubre

Todos buscaron polarizar con los candidatos de LLA y Unión por la Patria, incluso Schiaretti que pareció "cordobizar" la discusión con referencias reiteradas a su provincia.

#Debate2023 Primer Debate Presidencial | Forum - Santiago del Estero - UNSE

Las frases más destacadas que dejó el primer tema, Economía:

Bregman: "Milei es un empleado de los grandes empresarios. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico".

Massa, sobre la dolarización que plantea LLA: "Zimbabwe, Ecuador y El Salvador, eso es lo que te propone Milei".

Schiaretti: "Soy el único candidato que vive y trabaja en el interior".

Schiaretti: “Lo que precisamos, además del plan de estabilización, es que se corrija la asimetría en Argentina. Basta de que Amba el boleto valga 56 pesos, en Rosario y en Córdoba valga 185 pesos. Esto se debe terminar”.

Milei a Massa: "Por qué no nos cuenta cómo va a evitar la hiperinflación, y no un cuentito de hadas".

Milei a Bullrich: "Cuando fueron gobierno se llevaron puesto el presidente del Banco Central generando una hecatombe".

Bullrich a Massa: “Explicale a los argentinos cómo siendo el peor ministro de Economía podés ser un buen presidente”.

Las frases más destacadas que dejó el segundo tema, Educación:

Massa: "Quiero mandar un mensaje a las mamás, los que promueven la venta libre de armas quieren mandar a tus hijos a la escuela con un revólver, yo con una notebook".

Milei: “Basta de darles el pescado es vamos a enseñar a pescar y si es posible que tengan una empresa de pesca y sean libres”.

Bullrich: "Si escucha Sarmiento les pone 0 y los manda a marzo".

Bullrich a Milei: "Andá con los vouchers a la Puna, donde hay una escuela. Andate al sur del país o a cualquier lugar. No conocés la Argentina".

Schiaretti: "La educación es la que hace libre a las personas y la que promueve la ascensión social"

Las frases más destacadas del último tema, Derechos Humanos

Bullrich sobre su pasado montonero: “Todo el día me están diciendo que usé la violencia, y no la usé, fui parte de una organización juvenil”.

Bregman: “Bullrich hablando de convivencia democrática, ¿y Santiago Maldonado?”.

Milei: “No fueron 30 mil desaparecidos, fueron 8.753. Tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos”.

Massa: “Fui vapuleado por hablar con todos los sectores, el 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad nacional.

Schiaretti: “Los derechos humanos son patrimonio de todos los argentinos y no pueden ser utilizados por un partido político, ni gobierno. Yo fui uno de los dirigentes estudiantiles del Cordobazo, recibí tiros y me tuve que ir del país porque me buscaba la dictadura”.

Las preguntas cruzadas

Bullrich a Schiaretti. La candidata de Juntos por el Cambio no formuló ningún interrogante sino que llamó la atención sobre el “abandono que hizo el kirchnerismo de Córdoba”, cosa que Schiaretti desmentió: “Córdoba nunca fue colonizada por el kirchnerismo”.

Massa le pidió a Milei que le pida perdón al Papa. Y Milei lo acusó de estar mal informado porque ya le pidió perdón. “Si el Papa quiere venir dije que se lo iba a respetar, dejá de chicanear y dedícate a bajar la inflación”.

Milei a Bregman: “¿Por qué querés aplicar el comunismo?”. “No se si te lo dictó Macri o el Rincón del vago”, le respondió.

Milei a Massa: “¿Está juntando a Juntos por el Cambio?”. “Si soy presidente vamos a convocar a los mejores no importa si son del radicalismo o de Javier Milei, sin miedo al diálogo y a las diferencias”, respondió.

Schiaretti a Milei: “¿Cómo piensa aplicar su propuesta educativa?”. “Si hay un subsidio que vaya a las demandas y no a la oferta, y a los que curran, como curran los radicales”, respondió.

Bregman a Schiaretti: “¿Menemista fueron todos?”. “Es una pregunta que no tiene nada que ver con el interior. Su ustedes votan con el kirchnerismo es un problema de ustedes. Nosotros siempre defendimos a Córdoba”, respondió.

Bullrich a Bregman: “¿Pueden dejar de hacer piquetes?”. “Nadie sale a protestar porque le falta un peluquero en el barrio”, respondió.

Massa a Bullrich: “No me quedó claro tu propuesta económica”. “Nuestra propuesta es clara y nítida, el país necesita solidez fiscal y para eso hay que dejar de emitir no como vos con el plan Platita”, respondió.

Bregman a Massa: “¿Cómo puede pasar de un lado al otro sin despeinarse?”. “Yo pienso en el país y no tengo la mirada mezquina y egoísta de pensar que soy el dueño de la verdad, cuando veo una política buena, la acompaño”, respondió.

Milei a Bullrich: “¿Qué va a hacer con las Leliqs?”. “El país necesita equilibrio fiscal y hoy Massa está gastando de más”, respondió.

Massa a Schiaretti: “Se trata de que el Amba deje de ser privilegiada”, respondió.

Bullrich a Milei: “Integraste a Barrionuevo, ¿con Barrionuevo vas a cambiar la Argentina?”. “Barrionuevo es casta, pero vos sos más casta que Barrionuevo. Todos los que quieran cambiar están bienvenidos”, respondió.

Schiaretti a Bregman: “Elogiaron a Máximo Kirchner, ¿tienen previsto un acuerdo con él?”. “Ustedes les votaron todo al macrismo”, respondió.

Bregman a Milei: “¿Niega al patriarcado por ignorancia o machismo?”. “Por evidencia empírica”, le respondió.

Massa a Bregman: “¿Creés que es lo mismo que gobernemos nosotros o Bullrich o Milei?”. “Ustedes cada cuatro años se cambian el nombre”, respondió.

Milei a Schiaretti: “¿Aceptaría acompañar nuestras propuestas de gobierno?”. “Jamás vamos a acompañar a lo que perjudique a Córdoba o al interior”.

Bullrich a Massa: “¿Mejor que decir es hacer?”. “Claro que sí, mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar”, respondió.

Schiaretti a Bullrich: “Si sos presidenta, ¿vas a corregir las inequidades sobre el interior?”. “Absolutamente”, respondió.